Прямой эфир

«Человек в период агрессии пахнет не очень хорошо». Парфюмер о создании ароматов

18 февраля 2019 10:04
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Ни для кого не секрет, что своего человека мы выбираем по запаху. Еще Клеопатра в Древнем Египте очаровывала эфирными маслами. Завела с ними роман и минчанка Екатерина Воронченко. Да так, что перешла из экономистов в парфюмеры.

«Человек в период агрессии пахнет не очень хорошо». Парфюмер о создании ароматов-1

Екатерина Воронченко, парфюмер:
Эфирное масло это душа растения, которое своим запахом либо защищается, либо привлекает каких-то насекомых. Самое главное при создании аромата не торопиться и добавлять по одной капле, проверяя каждый раз, что получилось, потому что одна лишняя капля может испортить труды недели, а то и месяца. Была такая композиция «Рождество», на протяжении года мы работали. Самое основное аромат перечного печенья.

«Человек в период агрессии пахнет не очень хорошо». Парфюмер о создании ароматов-4

Волшебству Катерина училась в Латвии. Успокаивает лавандой, бодрит лимоном. Влюбляет женщин сладким жасмином, а мужчин брутальной хвоей. Создавать мечту во флаконе помогает космос. Из сотни эфиров парфюмер находит те самые нотки, иногда они звучат во сне.

«Человек в период агрессии пахнет не очень хорошо». Парфюмер о создании ароматов-7

У вас есть аромат любви. Я думаю, что о таком аромате мечтают многие, что туда вошло?

Екатерина Воронченко:
В эту композицию вошли такие цветочные ароматы, как иланг-иланг, пачули, роза, цитрусовые – лимон, апельсин – и маленькая капелька гвоздики, которая придала утонченный вкус этому аромату. С ним вообще такая интересная история случилась: в тот момент, когда мы его создавали, через девять месяцев у нас появился третий сын.

«Человек в период агрессии пахнет не очень хорошо». Парфюмер о создании ароматов-10

Натуральные духи, словно из кулонов светских барышень XIX века. Добыча эфиров – дело трудоемкое. Сосновые иголки вываривают, апельсиновую кожуру отжимают. Но все нюансы и сложности улетучиваются, благодаря азарту. На пути к успеху может стать только насморк.

«Человек в период агрессии пахнет не очень хорошо». Парфюмер о создании ароматов-13

Екатерина Воронченко:
Через два часа работы мне уже хочется или отдохнуть, или сделать перерыв, попить воды, подышать воздухом. Притупляется обоняние, ты не слышишь тех полутонов.

«Человек в период агрессии пахнет не очень хорошо». Парфюмер о создании ароматов-16

Историй, когда аромакомпозиции помогли людям жизнью, у парфюмера масса. Она, как тонкий психолог, проникает в душу. Но одни и те же духи на всех играют по-разному. И если вы их не чувствуете – это песня про вас!

Екатерина Воронченко:
Аромат человека отражает и характер человека, и его настроение. Бывает злой человек в период агрессии пахнет не очень хорошо. А когда человек находится в состоянии любви и счастья, он просто благоухает.

«Человек в период агрессии пахнет не очень хорошо». Парфюмер о создании ароматов-19

Встречают по одежке, запоминают по парфюму. Он, как воздушный поцелуй, неуловимый и вечнолюбимый.

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