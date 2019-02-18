«Человек в период агрессии пахнет не очень хорошо». Парфюмер о создании ароматов

Ни для кого не секрет, что своего человека мы выбираем по запаху. Еще Клеопатра в Древнем Египте очаровывала эфирными маслами. Завела с ними роман и минчанка Екатерина Воронченко. Да так, что перешла из экономистов в парфюмеры.

Екатерина Воронченко, парфюмер:

Эфирное масло – это душа растения, которое своим запахом либо защищается, либо привлекает каких-то насекомых. Самое главное при создании аромата – не торопиться и добавлять по одной капле, проверяя каждый раз, что получилось, потому что одна лишняя капля может испортить труды недели, а то и месяца. Была такая композиция «Рождество», на протяжении года мы работали. Самое основное – аромат перечного печенья.

Волшебству Катерина училась в Латвии. Успокаивает лавандой, бодрит лимоном. Влюбляет женщин сладким жасмином, а мужчин брутальной хвоей. Создавать мечту во флаконе помогает космос. Из сотни эфиров парфюмер находит те самые нотки, иногда они звучат во сне.

У вас есть аромат любви. Я думаю, что о таком аромате мечтают многие, что туда вошло? Екатерина Воронченко:

В эту композицию вошли такие цветочные ароматы, как иланг-иланг, пачули, роза, цитрусовые – лимон, апельсин – и маленькая капелька гвоздики, которая придала утонченный вкус этому аромату. С ним вообще такая интересная история случилась: в тот момент, когда мы его создавали, через девять месяцев у нас появился третий сын.

Натуральные духи, словно из кулонов светских барышень XIX века. Добыча эфиров – дело трудоемкое. Сосновые иголки вываривают, апельсиновую кожуру отжимают. Но все нюансы и сложности улетучиваются, благодаря азарту. На пути к успеху может стать только насморк.

Екатерина Воронченко:

Через два часа работы мне уже хочется или отдохнуть, или сделать перерыв, попить воды, подышать воздухом. Притупляется обоняние, ты не слышишь тех полутонов.

Историй, когда аромакомпозиции помогли людям жизнью, у парфюмера масса. Она, как тонкий психолог, проникает в душу. Но одни и те же духи на всех играют по-разному. И если вы их не чувствуете – это песня про вас! Екатерина Воронченко:

Аромат человека отражает и характер человека, и его настроение. Бывает злой человек в период агрессии пахнет не очень хорошо. А когда человек находится в состоянии любви и счастья, он просто благоухает.