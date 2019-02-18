Витасу – 40. Кто он: потомок Ихтиандра или космический пришелец?
А кто это у нас так звонко поёт? Так это же Витас, его голос ни с каким другим не спутаешь. Разве что с сопрано итальянца Фаринелли. Был такой популярный певец в 18 веке, настоящее имя - Карло Броски. Таким высоким голосом он обладал потому, что в детстве мальчику отрезали нечто, что в перспективе лишало его потомства. В те времена в певческом искусстве кастрация практиковалась нередко. Мода была на таких исполнителей, создавались даже хоры. Фаринелли колесил по всей Европе, выступал в лучших залах Рима, Мадрида и Лондона. Был даже личным певцом испанского короля Филиппа V. И никто над артистом не думал подшучивать, как было бы сегодня. Фаринелли-кастрат стал руководителем королевских театров, поставил более 20 опер, за заслуги перед искусством был произведен в рыцари.
Источник фото: vk.com/vitas.official
Про Виталия Грачева (Витаса), как только он дебютировал на эстраде, ходили сплетни, будто он тоже лишен кое-чего. Наверное, слышали. Но то были всего лишь слухи, коими переполнена современная российская попса. Здесь, как вы знаете, никому не дают жить спокойно, даже если мужчина – отец двоих детей. Специалисты же говорят, что такая его манера исполнения – петь горлом, а не в грудном регистре. А еще фанаты распространяли небылицу, будто у Витаса вместо легких жабры, поэтому и поет фальцетом. Отличная идея для пиара! Надо придумать образ Ихтиандра! Не исключено, что сначала был образ, а уж после заговорили о жабрах. Но как было на самом деле - у него надо спросить.
Кадр из клипа «Опера №2»
Самый известный хит Витаса – композиция «Опера №2», именно та, где его вокализ летит высоко-высоко. «Дом мой достроен, но я в нем один…» С нее он начинал свою стремительную звездную карьеру. Её со временем услышали в десятках стран мира. Особенный восторг его неземной голос вызвал почему-то у китайцев.
Источник фото: vk.com/vitas.official
Фанклуб там насчитывает более миллиона человек. В Шанхае в честь Витаса поставили статую. Интересно, как в Поднебесной празднуют великий день 19 февраля – день рождения кумира? А вообще по всему миру во всяких культурных заведениях можно встретить более 400 восковых фигур знакомой внешности.
Источник фото: vk.com/vitas.official
О том, что парень он с особым даром, говорит то, что с ним не постеснялись петь дуэтом Демис Руссос и Лучо Далла, автор мирового хита «Памяти Карузо». Обоих классиков, увы, уже нет на этом свете. Их меняет молодежь, которая несет в массы своё искусство. Летом прошлого года Витас записывает вместе с американским хип-хопером Нэппи Рутсом песню и клип «Roll with the beat». Там всё про космос, пришельцев. Но если американец поет, то наш лишь в такт музыке произносит какие-то гортанные звуки «шики-шики ур-р-р-р-р» – как будто только на это способен. Это поклонникам не очень понравилось, что и было засвидетельствовано ими в соцсетях. Типа, и здесь русофобией попахивает.
Ну, ладно, как и у каждого исполнителя, есть у Витаса долгоиграющие удачи, а есть работы так себе, на любителя. Но главное, чтобы пел – себе во славу и на радость широкой общественности. А то ведь прославился русский Фаринелли не только райским пением. Любит он пошуметь и другими способами. Незаконный сбыт оружия, пьяная езда, наезд на велосипедистку и драка с полицейским, стрельба во дворе. Может, мы ещё не всё знаем? Но и этого достаточно, чтобы составить объективный портрет юбиляра. Каждый талантливый человек по-своему чудачит.
Ваш В.Д.