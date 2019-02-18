Витасу – 40. Кто он: потомок Ихтиандра или космический пришелец?

А кто это у нас так звонко поёт? Так это же Витас, его голос ни с каким другим не спутаешь. Разве что с сопрано итальянца Фаринелли. Был такой популярный певец в 18 веке, настоящее имя - Карло Броски. Таким высоким голосом он обладал потому, что в детстве мальчику отрезали нечто, что в перспективе лишало его потомства. В те времена в певческом искусстве кастрация практиковалась нередко. Мода была на таких исполнителей, создавались даже хоры. Фаринелли колесил по всей Европе, выступал в лучших залах Рима, Мадрида и Лондона. Был даже личным певцом испанского короля Филиппа V. И никто над артистом не думал подшучивать, как было бы сегодня. Фаринелли-кастрат стал руководителем королевских театров, поставил более 20 опер, за заслуги перед искусством был произведен в рыцари.

Источник фото: vk.com/vitas.official Про Виталия Грачева (Витаса), как только он дебютировал на эстраде, ходили сплетни, будто он тоже лишен кое-чего. Наверное, слышали. Но то были всего лишь слухи, коими переполнена современная российская попса. Здесь, как вы знаете, никому не дают жить спокойно, даже если мужчина – отец двоих детей. Специалисты же говорят, что такая его манера исполнения – петь горлом, а не в грудном регистре. А еще фанаты распространяли небылицу, будто у Витаса вместо легких жабры, поэтому и поет фальцетом. Отличная идея для пиара! Надо придумать образ Ихтиандра! Не исключено, что сначала был образ, а уж после заговорили о жабрах. Но как было на самом деле - у него надо спросить.

Кадр из клипа «Опера №2» Самый известный хит Витаса – композиция «Опера №2», именно та, где его вокализ летит высоко-высоко. «Дом мой достроен, но я в нем один…» С нее он начинал свою стремительную звездную карьеру. Её со временем услышали в десятках стран мира. Особенный восторг его неземной голос вызвал почему-то у китайцев.

Источник фото: vk.com/vitas.official Фанклуб там насчитывает более миллиона человек. В Шанхае в честь Витаса поставили статую. Интересно, как в Поднебесной празднуют великий день 19 февраля – день рождения кумира? А вообще по всему миру во всяких культурных заведениях можно встретить более 400 восковых фигур знакомой внешности.