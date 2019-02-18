«Очень далеко летят наши кукушки. В Беларуси они проводят только два месяца в году». Где зимуют птицы?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам – Семён Левый. Когда перелётные птицы вернутся в центр Беларуси? Где зимуют птицы? Семен Левый, специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам:

Места зимовки и места гнездования, конечно, у каждого вида свои. Наверное, все думают, что они летят на юг, в Африку. У нас, на самом деле, есть птицы, которые, во-первых, остаются зимовать в Беларуси, их примерно каждый третий вид, а есть несколько видов, например, чечевица и зелёная пеночка летят в Индию. Все летят на запад либо на юг, а они на восток.

Каждый год они туда и обратно? Семен Левый:

Да. Главная причина почему они улетают – это отсутствие корма. Если они могут зимой прокормиться, найти себе пропитание, птица не будет туда лететь, потому что перелёт – это такое энергозатратное мероприятие и во время перелёта их поджидает очень много различных опасностей. Например, в странах Средиземноморья до сих пор осталась такая традиционная охота на мигрирующих птиц.

Люди охотятся? Семен Левый:

Да. И к сожалению, многие усилия, которые мы прилагаем, и наша организация, и другие организации в Беларуси по сохранению мест гнездования, могут свестись на нет, потому что во время миграции их могут просто застрелить. Начиная от мелких и заканчивая нашими аистами. Уничтожение гнёзд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля Какая птица самый длинный маршрут преодолевает? Семен Левый:

Вот, наверное, это касается белого аиста, потому что он долетает до Южно-Африканской Республики.