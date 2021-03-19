Жена захотела проверить мужа и перестала выполнять домашнюю работу. И вот что из этого вышло

Многие девушки, начавшие жить с парнями, злятся, что мужчины не только не наводят дома порядок, но даже не поддерживают его. И иногда это злит так сильно, что приходится принимать самые решительные меры. Пользовательница Twitter под ником MissPotkin захотела провести эксперимент на своём супруге, которого она называет «ирландец», и регулярно сообщала о результатах на своей страничке. «Два дня назад решила перестать мыть посуду. Готовлю всегда я, и мне надоело убираться за всех. Появилась эта куча, в какой-то момент у них закончатся ложки, чашки и тарелки. Кто сдастся первым? Не я», – твёрдо заверила подписчиков женщина.

Фото: twitter.com/MissPotkin

На третий день муж и сын немного забеспокоились. Гора посуды выросла до пугающих размеров, а чистые тарелки, ложки и вилки начали заканчиваться. Но MissPotkin была полна решимости продолжать забастовку. Ещё через несколько часов ирландец вынес мусор. Женщина восторжествовала, но слишком рано. После этого мужчина воспользовался детской ложкой и резервной чашкой, чтобы заварить себе чай.

Фото: twitter.com/MissPotkin

К третьему дню в доме появилась ещё одна гора – из одежды.

Фото: twitter.com/MissPotkin

Ещё через несколько часов закончился последний рулон туалетной бумаге. Вот теперь MissPotkin уже не на шутку забеспокоилась, но не отступила. После того, как ирландец упорно пытался отскрести прилипшие к кастрюле хлопья, он начал сдавать позиции. Мужчина загрузил посудомоечную машину. Но на кнопку не нажал.

Фото: twitter.com/MissPotkin

А затем MissPotkin обнаружила, что у них в доме случилось пополнение запасов. В туалетах появились новенькие рулоны туалетной бумаги.

Фото: twitter.com/MissPotkin

После ужина у женщины оставались ещё три чистых сковороды и противни. А вот чистые ножи закончились. Наконец, ирландец нажал на кнопку посудомоечной машины. Мужчина пояснил, что раньше у него не хватило на это времени.

Фото: twitter.com/MissPotkin

И к концу третьего дня эксперимент подошёл к концу. Мужчина отправил в стирку грязную одежду, навёл порядок в комнатах, коридорах и на кухне. MissPotkin объявила себя победительницей. «Мы поддерживаем порядок в наших домах, потому что любим. Мы готовим еду, накрываем столы, наполняем воздух ароматами роз и свежего белья, потому что любим. Любовь терпелива, но любовь устала, потому что она работает по 14 часов в день», – объяснила MissPotkin.

Фото: twitter.com/MissPotkin