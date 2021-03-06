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Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс

06 марта 2021 18:22
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Весна. Птицы возвращаются с зимовки и очень озабочены квартирным вопросом. В наших силах им помочь. Комфортабельный скворечник поможет многим пернатым устроить гнездо в условиях города. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-1

Домики для птиц в городских парках помогут в регуляции численности насекомых, которые при неконтролируемом размножении могут навредить зеленым насаждениям. Принимаясь за работу, важно знать, какие «квадратные метры» способны приглянуться птичкам и уж точно не будут пустовать.

Наш мастер-класс.

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-4

Илья Бурковский, учитель технического труда:
Я расскажу, как сделать скворечник своими руками. Это достаточно простое занятие и вполне доступно каждому человеку. Лучше всего использовать доску хвойных пород, поскольку это самый распространенный, самый доступный материал, достаточно устойчивый к воздействию внешней среды.

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-7

Нам понадобится доска толщиной не менее 20 мм. Доска должна быть стругана только с одной стороны – внешняя сторона. Из инструментов нам понадобятся: молоток, линейка, ножовка, гвозди, шуруповерт, дрель, рубанок.

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-10

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-12

Желательно под гвозди засверлить отверстия. Сверлим переднюю и заднюю стенки и крышу. Засверливаем литок.

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-15

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-17

Когда все детали готовы, приступаем к сборке. Прибиваем переднюю стенку к боковым. Осталась крыша.

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-20

Для того, чтобы закрепить скворечник к дереву, на заднюю стенку прикрепляем рейку.

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-23

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс-25

Наш скворечник готов.

# Птицы # калейдоскоп # Ольга Войтенкова # Илья Бурковский # Фотофакт

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