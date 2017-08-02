Круче «Ленинграда» и «Грибов»: как снимали новый клип-рекордсмен Макса Барских
Новости Украины. 27 июля популярный певец Макс Барских и известный режиссер Алан Бадоев представили клип на песню «Моя любовь». С тех пор клип ставит новые рекорды на территории СНГ.
За 48 часов клип набрал более 5 миллионов просмотров – это самый большой показатель за такой срок среди других исполнителей в Восточной Европе и СНГ. До «Моей любви» рекордсменами был выстреливший «Экспонат» Ленинграда, который набрал около 4 миллионов, и «Тает лед» группы Грибы, который посмотрели 4,7 миллиона раз.
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Меньше, чем за неделю после премьеры клип «Моя любовь» посмотрели более шести миллионов раз.
Известно, что музыку и слова к песне написал сам исполнитель.
Макс Барских и Алан Бадоев в своих социальных сетях публикуют фотографии со съемочной площадки, промокадры и делятся успехами своей совместной работы с подписчиками. А их у обоих почти по полмиллиона!
Макс Барских, певец:
Я безумно рад, что вам понравился клип. Чувствую себя счастливым!!! Хочу поблагодарить всю команду с которой мы создавали #МояЛюбовь. Каждый из причастных подарил часть своей души и любви. Особенное спасибо тебе @alanbadoev. Я невероятно счастлив иметь возможность дышать с тобой одним творческим воздухом. Ты тот, кто умеет прочувствовать мою музыку как никто другой и стать клеем для всех творческих энергий вокруг!
Музыкант ведет отчет просмотров и признается, что теплые слова поклонников очень ценные для него.
Режиссер Алан Бадоев активно делился закулисьем съемочного процесса и своими впечатлениями от работы с артистом и командой.
Алан Бадоев, режиссер:
Я счастлив, что создаю для такого Артиста как #МАКСБАРСКИХ. Его, лишь на первый взгляд, простые песни тонко проникают в сознание и остаются там надолго, но, главное, в каждой есть история и определённая энергия, которую приятно визуализировать. Сегодня – это розовые фантазии в несуществующем Мире, о том, как сильно мы готовы Любить. Каждый миллиметр клипа пропитан талантом и любовью очень творческих людей!
Многим из большой творческой команды Бадоев посвятил отдельный пост в своем Instagram, где отметил профессионализм и талант оператора, художника, дизайнера, хореографа и танцоров. По словам режиссера, «результат – это всегда работа каждого на площадке и за ее пределами. Любой человек вне темы и задачи способен разрушить Вашу идею или сделать ее неточной, а это непростительно. Вот так выглядела наша площадка полная любви и талантов».
Отдельный пост был посвящен исполнителю и давнему знакомому Алана Бадоева – Максу Барских, с которым режиссер работает не в первый раз. До этого творческий тандем представил публике многие клипы артиста.
Алан Бадоев:
Снять клип для #МАКСБАРСКИХ, на сегодняшний день – это очень непростая задача. За девять лет мы поменяли и попробовали не менее 19-ти образов и стилей. Макс каждый раз другой, а его видео – это всегда новый отсчёт. Образ Макса собирателен и несет в себе самый острый тренд времени, он рассчитан на самое массовое восприятие, а значит, каждый клип должен отображать пик всего, что через месяц будет подхвачено улицей. #МояЛюбовь – это симбиоз тенденции и души Артиста, поэтому мне эта работа особо дорога и я рад, что она так хорошо воспринята. Мы на волне Любви.
Делился режиссер и своими мыслями во время работы с большой командой. По его словам, когда на площадке около трехсот человек, дорогое оборудование и опасные трюки, то непроизвольно начинаешь сомневаться в правильности принятых решений или в том, как поступить в следующий момент. И иногда из-за этого на лице пропадает улыбка. Но стоит вдохнуть и выдохнуть и можешь уверенно выбирать путь, по которому поведешь за собой людей. При таком раскладе улыбка снова появляется на лице.
Алан Бадоев радуется тому, что волна любви из клипа певца так стремительно набирает обороты и что ролик ставит рекорды.
Алан Бадоев, режиссер:
Во-первых, спасибо Вам за поздравления и комментарии, вся наша команда очень рада, что многие поймали розовое настроение. Я всегда говорю, что сделано во вдохновении вызывает вдохновение. Наша работа летит вперёд, наполняя Мир добром и любовью, в этом наша цель.
Зрители благодарили команду за такую профессиональную работу и отмечали, что «не сомневались, что клип будет таким прекрасным! Алан никогда не сделал что-то не удачно. Мастер! Клип очень красивый, нежный. Песня тоже очень трогательная. Макс и Алан – Вы молодцы!».
В комментариях под клипом на YouTube большинство отзывов положительные, «ты получаешь удовольствие от всего: увиденного, услышанного, прочувствованного! А какое послевкусие, как будто внутри такой трепет первой влюбленности. Спасибо что вывернул наружу душу».
Команде есть к чему стремиться. Около года назад клип Адель набрал миллиард просмотров за несколько месяцев – здесь подробнее.