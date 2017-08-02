Круче «Ленинграда» и «Грибов»: как снимали новый клип-рекордсмен Макса Барских

Новости Украины. 27 июля популярный певец Макс Барских и известный режиссер Алан Бадоев представили клип на песню «Моя любовь». С тех пор клип ставит новые рекорды на территории СНГ. За 48 часов клип набрал более 5 миллионов просмотров – это самый большой показатель за такой срок среди других исполнителей в Восточной Европе и СНГ. До «Моей любви» рекордсменами был выстреливший «Экспонат» Ленинграда, который набрал около 4 миллионов, и «Тает лед» группы Грибы, который посмотрели 4,7 миллиона раз. Видеофакт: спасатели Беларуси сняли пародию на песню «Тает лед»

Фото: max_barskih

Меньше, чем за неделю после премьеры клип «Моя любовь» посмотрели более шести миллионов раз. Известно, что музыку и слова к песне написал сам исполнитель.

Фото: max_barskih

Макс Барских и Алан Бадоев в своих социальных сетях публикуют фотографии со съемочной площадки, промокадры и делятся успехами своей совместной работы с подписчиками. А их у обоих почти по полмиллиона! Макс Барских, певец:

Я безумно рад, что вам понравился клип. Чувствую себя счастливым!!! Хочу поблагодарить всю команду с которой мы создавали #МояЛюбовь. Каждый из причастных подарил часть своей души и любви. Особенное спасибо тебе @alanbadoev. Я невероятно счастлив иметь возможность дышать с тобой одним творческим воздухом. Ты тот, кто умеет прочувствовать мою музыку как никто другой и стать клеем для всех творческих энергий вокруг!

Фото: max_barskih

Музыкант ведет отчет просмотров и признается, что теплые слова поклонников очень ценные для него. Режиссер Алан Бадоев активно делился закулисьем съемочного процесса и своими впечатлениями от работы с артистом и командой. Алан Бадоев, режиссер:

Я счастлив, что создаю для такого Артиста как #МАКСБАРСКИХ. Его, лишь на первый взгляд, простые песни тонко проникают в сознание и остаются там надолго, но, главное, в каждой есть история и определённая энергия, которую приятно визуализировать. Сегодня – это розовые фантазии в несуществующем Мире, о том, как сильно мы готовы Любить. Каждый миллиметр клипа пропитан талантом и любовью очень творческих людей!

Фото: alanbadoev

Многим из большой творческой команды Бадоев посвятил отдельный пост в своем Instagram, где отметил профессионализм и талант оператора, художника, дизайнера, хореографа и танцоров. По словам режиссера, «результат – это всегда работа каждого на площадке и за ее пределами. Любой человек вне темы и задачи способен разрушить Вашу идею или сделать ее неточной, а это непростительно. Вот так выглядела наша площадка полная любви и талантов».

Фото: alanbadoev

Отдельный пост был посвящен исполнителю и давнему знакомому Алана Бадоева – Максу Барских, с которым режиссер работает не в первый раз. До этого творческий тандем представил публике многие клипы артиста. Алан Бадоев:

Снять клип для #МАКСБАРСКИХ, на сегодняшний день – это очень непростая задача. За девять лет мы поменяли и попробовали не менее 19-ти образов и стилей. Макс каждый раз другой, а его видео – это всегда новый отсчёт. Образ Макса собирателен и несет в себе самый острый тренд времени, он рассчитан на самое массовое восприятие, а значит, каждый клип должен отображать пик всего, что через месяц будет подхвачено улицей. #МояЛюбовь – это симбиоз тенденции и души Артиста, поэтому мне эта работа особо дорога и я рад, что она так хорошо воспринята. Мы на волне Любви.

Фото: alanbadoev

Делился режиссер и своими мыслями во время работы с большой командой. По его словам, когда на площадке около трехсот человек, дорогое оборудование и опасные трюки, то непроизвольно начинаешь сомневаться в правильности принятых решений или в том, как поступить в следующий момент. И иногда из-за этого на лице пропадает улыбка. Но стоит вдохнуть и выдохнуть и можешь уверенно выбирать путь, по которому поведешь за собой людей. При таком раскладе улыбка снова появляется на лице.

Фото: alanbadoev

Алан Бадоев радуется тому, что волна любви из клипа певца так стремительно набирает обороты и что ролик ставит рекорды. Алан Бадоев, режиссер:

Во-первых, спасибо Вам за поздравления и комментарии, вся наша команда очень рада, что многие поймали розовое настроение. Я всегда говорю, что сделано во вдохновении вызывает вдохновение. Наша работа летит вперёд, наполняя Мир добром и любовью, в этом наша цель.

Фото: alanbadoev