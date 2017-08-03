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«Дэвид Бэкхем издевается надо мной»: фанаты разозлились на футболиста за спойлеры «Игры престолов»

03 августа 2017 09:49
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Новости Великобритании. Дэвид Бэкхем разозлил многих поклонников сериала «Игра престолов». Спортсмен выложил на своей странице в социальной сети фотографию экрана, на котором он смотрит сериал.

В начале июля футболист с супругой Викторией отметили 18 годовщину брака. В честь этого мы собрали 18 фото пары – здесь подробнее.

Бэкхем сейчас живет в США, где новые эпизоды выходят в воскресенье, а в Великобритании только в понедельник. Поэтому фанатов жутко разозлило, когда они узнали о спойлерах на странице футболиста.

«Дэвид Бэкхем издевается надо мной»: фанаты разозлились на футболиста за спойлеры «Игры престолов»-1

Подписчики Бэкхема угрожают отписаться от него, если он не прекратит делиться такой информацией. «Дэвид Бекхэм издевается надо мной», – отмечали поклонники «Игры престолов».

Стоит отметить, что на страницу спортсмена подписаны более 39 миллионов человек.

Напомним, на этой неделе телеканал HBO был атакован хакерами.

Они украли сценарий новой серии «Игры престолов» и еще двух сериалов телекомпании – здесь подробнее.

# Фотофакт # Курьезы # калейдоскоп

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