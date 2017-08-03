«Дэвид Бэкхем издевается надо мной»: фанаты разозлились на футболиста за спойлеры «Игры престолов»

Новости Великобритании. Дэвид Бэкхем разозлил многих поклонников сериала «Игра престолов». Спортсмен выложил на своей странице в социальной сети фотографию экрана, на котором он смотрит сериал.
В начале июля футболист с супругой Викторией отметили 18 годовщину брака. В честь этого мы собрали 18 фото пары – здесь подробнее.
Бэкхем сейчас живет в США, где новые эпизоды выходят в воскресенье, а в Великобритании только в понедельник. Поэтому фанатов жутко разозлило, когда они узнали о спойлерах на странице футболиста.