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«Всем желаем здоровья!» Максим Галкин показал фото с супругой и детьми

30 марта 2020 08:26
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Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками семейным фото. Артист вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми сделали снимок во время прогулки. 

«Всем желаем здоровья и бодрого духа!» – написал на своей странице в Instagram Галкин. 

«Всем желаем здоровья!» Максим Галкин показал фото с супругой и детьми-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Поклонники супружеской пары с детьми в очередной раз восхитились тому, насколько здорово они все выглядят. Также комментаторы отметили, что Гарри очень похож на папу, а Лиза – вылитая мама. 

Ранее Галкин показывал снимок, как его семья отдыхает после поездки в горы.

Фотография получилась очень душевной – здесь подробности

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Максим Галкин # Гарри Галкин # Елизавета Галкина # Фотофакт

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