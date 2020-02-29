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Максим Галкин показал, как его семья отдыхает дома после поездки в горы

29 февраля 2020 06:25
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Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками простым домашним снимком. 

Не так давно у артиста были гастроли, после которых он решил взять детей и съездить отдохнуть в горы. Теперь активный отдых завершился, семья вернулась домой и набирается сил для будущих свершений. 

Максим Галкин показал, как его семья отдыхает дома после поездки в горы -1

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Пользователи соцсетей порадовались за семью, пожелали всего наилучшего и не забыли упомянуть о том, как похорошела Алла Борисовна. 

Кстати, недавно Пугачёва объяснила, почему выглядит так молодо.

Дело в генетике и хороших пластических хирургах – подробнее здесь

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Алла Пугачёва # Елизавета Галкина # Гарри Галкин # Фотофакт

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