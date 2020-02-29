Максим Галкин показал, как его семья отдыхает дома после поездки в горы

Не так давно у артиста были гастроли, после которых он решил взять детей и съездить отдохнуть в горы. Теперь активный отдых завершился, семья вернулась домой и набирается сил для будущих свершений.

Пользователи соцсетей порадовались за семью, пожелали всего наилучшего и не забыли упомянуть о том, как похорошела Алла Борисовна.

Кстати, недавно Пугачёва объяснила, почему выглядит так молодо.