Прямой эфир

Игорь Николаев рассказал о результатах проверки на коронавирус

30 марта 2020 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Игорь Николаев получил результат анализа на коронавирус. Композитор не заражён Covid-19. 

«Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки!» – с радостью сообщил артист на своей странице в Instagram. 

Николаев поблагодарил всех за тактичность и доброжелательность, выразил признательность сотрудникам больницы. Не забыл певец сказать слова благодарности и своей семье. 

Ранее стало известно, что Игорь Николаев обратился в больницу в московском посёлке Коммунарка.

У исполнителя была диагностирована очаговая пневмония – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Игорь Николаев

Другие новости рубрики

Все новости
53 года назад этот фильм завоевал сердца миллионов. Пять интересных фактов о «Кавказской пленнице»
29 марта 2020 14:34

53 года назад этот фильм завоевал сердца миллионов. Пять интересных фактов о «Кавказской пленнице»

Казалось необходимым, а оказалось ненужным. Пользователи соцсетей рассказали, как изменили свою жизнь
29 марта 2020 13:09

Казалось необходимым, а оказалось ненужным. Пользователи соцсетей рассказали, как изменили свою жизнь

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко
29 марта 2020 11:59

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко