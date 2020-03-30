Игорь Николаев рассказал о результатах проверки на коронавирус

Новости России. Игорь Николаев получил результат анализа на коронавирус. Композитор не заражён Covid-19.

«Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки!» – с радостью сообщил артист на своей странице в Instagram.

Николаев поблагодарил всех за тактичность и доброжелательность, выразил признательность сотрудникам больницы. Не забыл певец сказать слова благодарности и своей семье.

Ранее стало известно, что Игорь Николаев обратился в больницу в московском посёлке Коммунарка.