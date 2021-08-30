Записать песню, чтобы отомстить врагу детства. Голографические карточки Pokemon того стоят

Все помнят то время, когда мы собирались вместе с друзьями и играли в Pokemon. Именно эти развлечения подарили нам много ярких и незабываемых воспоминаний. Но не у всех эта игра осталась в прошлом.

Тиктокер hummusvacuum отомстил своему детскому обидчику за кражу карточек Pokemon. Блогер записал видео, где он исполняет кавер на трек рок-группы My Chemical Romance и показывает аудитории фото своего заклятого врага.