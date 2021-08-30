Записать песню, чтобы отомстить врагу детства. Голографические карточки Pokemon того стоят
Все помнят то время, когда мы собирались вместе с друзьями и играли в Pokemon. Именно эти развлечения подарили нам много ярких и незабываемых воспоминаний. Но не у всех эта игра осталась в прошлом.
Тиктокер hummusvacuum отомстил своему детскому обидчику за кражу карточек Pokemon. Блогер записал видео, где он исполняет кавер на трек рок-группы My Chemical Romance и показывает аудитории фото своего заклятого врага.
Фото: tiktok.com/@hummusvacuum
Парень рассказал, что спустя 20 лет он не может простить соседа за тот поступок и желает ему всего самого наихудшего. Также в песне hummusvacuum перечисляет все украденные экземпляры.
И тиктокера можно понять, ведь некоторые карточки из коллекции сейчас стоят около десяти тысяч долларов. Поэтому детская обида переросла в настоящую взрослую ненависть.
Фото: tiktok.com/@hummusvacuum
Однако парня утешили 580 тысяч просмотров и место в топе. Напомним, что до момента съёмки видео у hummusvacuum насчитывалось около 50 тысяч подписчиков.
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