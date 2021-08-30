Современные проблемы требуют современных решений. Как знакомятся девушки в 21 веке?
На что вы готовы пойти ради любви? Доказательством, что ответ «на всё» ещё актуален, стала Франческа Буррин. Девушка пять месяцев преследовала парня ради взаимности.
Как сообщает Daily Mail, британке понравился её сосед Джо, однако она не знала, как познакомиться с молодым человеком. Тогда на помощь в покорении сердца пришли TikTok и Snapchat. Девушка вместе со своей подругой начала снимать соседей на камеру мобильного телефона. Парни заметили это, однако никак не отреагировали.
Фото: Kennedy News and Media
Тогда в бой пошла тяжёлая артиллерия. Франческа дождалась, когда в соседнем дворе будет только её возлюбленный, и запустила ему бумажный самолётик с посланием «Женись на мне» и подписью. Чтобы Джо знал, как связаться с поклонницей, девушка написала свой никнейм в Snapchat на листке бумаги и приклеила его на окно.
Фото: Kennedy News and Media / tiktok.com/@francescaburrin
После трёхдневного молчания парень написал своей соседке. Чуть позже пара начала встречаться. Своим способом добиться желаемого Франческа поделилась в TikTok, после чего стала популярной. Видео набрало два миллиона просмотров и более 400 тысяч лайков.
Фото: Kennedy News and Media
Но не всегда решительность девушки может сыграть ей на руку. Недавно мы писали об обратной стороне этой медали – подробности здесь.