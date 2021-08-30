Современные проблемы требуют современных решений. Как знакомятся девушки в 21 веке?

На что вы готовы пойти ради любви? Доказательством, что ответ «на всё» ещё актуален, стала Франческа Буррин. Девушка пять месяцев преследовала парня ради взаимности.

Как сообщает Daily Mail, британке понравился её сосед Джо, однако она не знала, как познакомиться с молодым человеком. Тогда на помощь в покорении сердца пришли TikTok и Snapchat. Девушка вместе со своей подругой начала снимать соседей на камеру мобильного телефона. Парни заметили это, однако никак не отреагировали.