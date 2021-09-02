Роллер для лица и «фонтан молодости». Топ-10 советов против морщин

Если вы когда-нибудь смотрели в зеркало и хмурились, чтобы увидеть морщинки на лбу, то вы не одиноки в этом деле. Уход за кожей может быть сложной задачей, но избавление от морщин – это совсем другое. Как пишет The Sun, сейчас доступно огромное количество кремов и лосьонов, которые помогают уменьшить морщинки. Но для многих бывает трудно определиться и начать с чего-то одного. К счастью, эксперты в сфере красоты охотно делятся своими простыми советами, как сохранить молодость и при этом не тратить много сил и средств. По мнению 36-летней владелицы салона красоты Кристал Принс, есть несколько способов уменьшить морщины, и образ жизни играет огромную роль. Она проработала в индустрии красоты уже более 20 лет и владеет салоном The Glamour Room в Челмсфорде, графство Эссекс. Еда Кристал говорит, что ей не особо нравится фраза «ты то, что ты ешь», но все же это правда. «Очень важно хорошенько взглянуть на эту жареную курицу или на пончик, посыпанный сахаром, или даже на бутылку вина, прежде чем они коснутся ваших губ, потому что на самом деле это то, из чего состоит каждая клетка вашего тела», – считает Принс. По словам косметолога, следует всегда думать о наших клетках, будто они – это виноград. Каждый плод винограда свежий, твердый и сочный, но по мере того, как проходят дни и виноград подвергается воздействию внешних факторов, он начинает стареть и терять свой вид. «Он уменьшается, сморщивается и становится больше похож на изюм. Точно так же наша кожа начинает обвисать, и начинают появляться морщины», – поясняет владелица салона красоты. Кристал посоветовала «пополнить наши клетки» продуктами, богатыми питательными веществами и водой, чтобы помочь уменьшить морщины.

Фото: pixabay.com

«Фонтан молодости» Раскрывая еще один дешевый способ, которым можно избавиться от морщин, эксперт упомянула «фонтан молодости» – кухонный кран. Она объяснила, что увлажнение наших клеток и поддержание их сочности с помощью воды является ключом к уменьшению появления морщин. И это без каких-либо дополнительных усилий. «Тонкие морщинки, темные пятна под глазами, грубая текстура и тусклая кожа – все это признаки обезвоживания. Положите ломтик лимона в стакан с водой, не только для вкуса, но и для того, чтобы помочь вашему телу усвоить его быстрее и легче», – прокомментировала Кристал.

Фото: pixabay.com

Защита от УФ-излучения Владелица салона красоты признается, что она чуть ли не плачет, когда узнает, что кто-то не пользуется SPF [Sun Protection Factor – фактор защиты от УФ-излучения, прим.ред]. Кристал считает, что нет никаких оправданий тому, чтобы обходиться без SPF, поскольку на рынке так много продуктов с SPF, включая увлажняющие кремы, BB-кремы, CC-кремы, основы и сыворотки. «Мы все больше осознаем, насколько внешние факторы могут повредить нашу кожу и состарить нас. Не только солнце, но и загрязнение, а также световое излучение наших ноутбуков, смартфонов и устройств. Неровный оттенок кожи, грубая текстура, солнечные пятна и тусклая кожа, – все это последствия излучений», – говорит косметолог.

Фото: pixabay.com

Пилинг Кристал также показала, что отшелушивание кожи может помочь избавиться от морщин. Она объяснила, что с возрастом процесс обновления клеток замедляется, поэтому нашей коже все труднее избавляться от старых омертвевших клеток. «Не знаю, как вы, но я люблю хороший пилинг, я стала его фанатом. Вы можете помочь новым клеткам, отшелушивая старые, и это мгновенно осветляет кожу. Вам даже не нужно ходить в магазин, вы найдете на кухне «средства», которые можно использовать в качестве пилинга. Гранулы старого молотого кофе, сахар, кокосовое масло – берите их и помогайте своей коже», – прокомментировала эксперт.

Фото: pixabay.com

Стресс и хмурое выражение лица Кристал объяснила, что стресс может вызвать морщины и сильно повлиять на кожу. По словам косметолога, иногда можно сказать, что у кого-то была «тяжелая жизнь», просто взглянув на его лицо. Но это потому, что постоянное хмурое лицо приведет к появлению большой линии посередине лба, а прищуривание станет причиной морщин у глаз и гусиных лапок. Даже внутренние переживания могут вызвать недомогание и нарушение сна. Все это может привести к старению, поэтому просто меньше стресса.

Фото: pixabay.com

Сон Эксперт добавила, что хороший ночной сон – еще одно дешевое решение для уменьшения морщин. Но важно и то, как вы спите. «Мы все знаем, что нам нужен хороший ночной сон, но дело не только в этом. Вы когда-нибудь просыпались с огромной складкой на лице, которая затем исчезает через несколько часов? Я знаю, что в 18 лет этого не произошло, когда я уткнулась лицом в подушку после ночной прогулки, но теперь, 18 лет спустя, следует спать ровно на подушке. Если вы можете спать ровно, положив голову на подушку, как бы лицом смотря в потолок, то это поможет избавиться от нежелательных складок, которые вы уже не сможете разгладить», – сказала Кристал.

Фото: pixabay.com

Домашний уход за лицом За время пандемии все посты в социальных сетях представляли собой видеоролики о домашних процедурах для лица, которые действительно могут помочь уменьшить морщины. Принс отметила, что сила массажа удивительна и часто недооценивается. По ее словам, всего несколько минут массажа в день помогут подтянуть кожу. «Не беспокойтесь, что потратите несколько тысяч на подтяжку лица, просто купите хорошие сыворотки и кремы и сделайте массаж. Используйте восходящие, широкие движения, чтобы кожа приподнялась. Это помогает улучшить кровообращение, пробуждая кожу. Массаж помогает дренировать и выводить токсины, а также уменьшает отечность. Совет – во время массажа уменьшите нависающие веки, защемив кожу вдоль надбровной кости и удерживая ее в течение нескольких минут, чтобы она укрепилась. Надеюсь, я только что помогла вам сэкономить», – заявила владелица салона красоты.

Фото: pixabay.com

Меняйте простыни Тем временем опытный визажист компании False Eyelashes Шафран Хьюз раскрыла несколько других способов избавиться от морщин, не выполняя никаких действий. Она объяснила, что смена простыней и наволочек может творить чудеса с кожей. «Регулярная смена наволочек может остановить развитие бактерий на коже. Я также рекомендую спать с атласными простынями, которые создают меньше вмятин и, следовательно, меньше морщин на коже во время сна», – посоветовала Шафран.

Фото: pixabay.com

Роллер для лица Также для уменьшения морщин вам следует придерживаться соответствующего возрасту режима ухода за кожей. И специальный роллер для лицевого массажа действительно может помочь. «Попробуйте использовать роллер для лица, чтобы стимулировать лимфатическую систему, чтобы избавиться от токсинов, снять мышечное напряжение, уменьшить отечность и стимулировать кровоток, чтобы ваша кожа сияла», – предложила Хьюз. Слегка припудритесь Визажист Шафран также добавила, что макияж может сыграть огромную роль в уменьшении появления морщин. «Хотя полупрозрачная пудра отлично подходит для закрепления макияжа, большое его количество может подчеркнуть ваши тонкие линии и морщины. Пудра не решит всех ваших проблем – используйте небольшое количество и только на те участки, которые действительно в ней нуждаются. Обычно они находятся под глазами, вокруг носа и лба», – подвела итог Хьюз.

Фото: pixabay.com