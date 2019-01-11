«Все машины были на заказах и тебе никто помочь не может». Личный опыт девушки-таксиста

Услуги индивидуальных перевозок уже давно перестали быть чем-то необычным. Заказать такси сегодня можно как по телефону, так и в Сети. Как правило, большинство пассажиров даже не запоминает водителей. Но только не в тех случаях, когда за рулём – представительница прекрасной половины. Например, Ольга Орловская. За круглым штурвалом девушка уже далеко не первый год, и не допускает сомнений в том, что нашла дело жизни.

Ольга Орловская, водитель службы такси:

Я когда звонила устраиваться на работу, спросила: «Вы пилотов набираете»? Для меня ассоциация – это как стюардесса, бортпроводница. Не летать, так водить машину.

Как выяснилось, от недостатка внимания девушки-водители не страдают никогда. Плата за удивлённые, восхищённые и, куда без них, скептические взгляды – довольно серьёзные условия контракта. Помимо профессиональных навыков и хорошего ориентирования в городе, в списке требований работодателей – приятный внешний вид, стрессоустойчивость и, конечно же, коммуникабельность. Именно она нередко приносит дополнительную прибыль или спасает от неадекватных клиентов.

Ольга Осипенко, управляющая службой такси:

Чаевых дают больше девушкам, безусловно, но, конечно, есть риски. Потому что у нас такси достаточно часто вызывают из ресторанов, клубов. Допустим, может сесть мужчина не очень трезвый, а девушка красивая, привлекательная. У нас есть тревожная кнопка, и на собеседовании мы предупреждаем: ситуации могут быть разные.

Конечно, против неспокойных пассажиров есть тумблер помощи. На сигнал сразу же отреагируют коллеги, которые находятся неподалёку. Однако в некоторых случаях приходится рассчитывать исключительно на свои силы. Тут-то гендерные различия и дают о себе знать. Ольга Орловская:

У меня было пробито колесо и была ужасная погода, слякоть. Все машины были на заказах и тебе никто помочь не может. Ты стоишь с этим насосом и не знаешь, в какую сторону и куда приткнуться.

Ещё одна причина, по которой женщины устраиваются в службу такси – график, а точнее его вариативность. В зависимости от домашних хлопот, симпатии к определённому времени суток и финансовой заинтересованности, подбирается режим работы. По традиции, самый экономически выгодный период – ночь выходного.