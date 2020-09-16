«Все гелевые текстуры мы откладываем на весну-лето и добавляем пенки, молочко». Как правильно ухаживать за кожей лица осенью

Наступила осень, значит, пора внести некоторые коррективы в свой рутинный уход за кожей. В осенне-зимний период лицо становится единственным участком тела, который не спрячешь под одеждой. Из-за этого кожа подвергается перепадам температур, воздействию ветра, дождя и мороза.

Марина Гурман, врач-дерматовенеролог, косметолог:

Наша кожа очень зависит от перепадов температуры. На осенне-зимний период в ней происходят совсем другие процессы и это сказывается на внешнем виде. Она начинает шелушиться, появляются раздражения, могут быть покраснения. Если есть воспалительные элементы, они могут усугубиться.

Осенью наши сальные железы работают не так активно, как летом, поэтому использовать слишком жесткие очищающие средства не рекомендуется. Если вы любитель скрабов, лучше хотя бы до весны отказаться от них, чтобы не травмировать кожу. Марина Гурман:

Во-первых, у нас должно быть очищение. Очищение должно быть двукратное, причем очищение должно быть очень бережное, мягкое. Все гелевые текстуры мы откладываем на весну-лето и добавляем пенки, молочко, это что-то эмульсионное, чтобы не раздражать кожу. И нужно смотреть на составы средств, потому что большинство средств содержит в себе агрессивные ПАВы.

Даже осенью не забывайте про крем с SPF. Из-за воздействия на кожу солнечных лучей она становится обезвоженной, сухой, часто появляется пигментация. Марина Гурман:

Раньше считалось, что SPF нам не так нужен, но на самом деле кожа у нас реагирует на факторы внешней среды, в том числе на ультрафиолетовое излучение. Существует спектр излучений, в котором выделяют А-, Б-лучи. И именно А-лучи глубоко в кожу проникают. Б-лучи отражаются и работают на поверхности эпидермиса. Считается, что Б-лучи опасны в летнее время. А-лучи за счет того, что они проникают более глубоко, повреждают дерму, и они более активны в осенне-зимний период.

Центральное отопление тоже влияет на кожу. Оно сушит воздух, из-за чего кожа обезвоживается, поэтому увлажняющий крем нам необходим в любое время года. Марина Гурман:

Раньше считалось, что увлажняющий крем нельзя использовать при выходе на улицу. Сейчас наоборот. Увлажняющий крем мы можем использовать, но здесь работает правило, что мы должны где-то за минут 40 его нанести на лицо, а потом уже выходить на улицу. В плане домашнего отопления, здесь нужно соблюдать момент: очищение, тонизация, крем, плюс увлажнение воздуха.

Осенью можно начинать подключать инвазивные процедуры, например, лазеры, которые, как и пилинги, эффективны для обновления, осветления пигментации и выравнивания тона. Марина Гурман:

В принципе, все косметические процедуры можно делать осенью. Противопоказаний нет, потому что уже солнышко неактивное, и мы можем работать с кожей. Но обязательно, прежде чем мы начинаем работать с кожей, мы восстанавливаем наш барьер. От состояния и качества барьера будет зависеть то, какие результаты мы получим. В качестве процедур здесь разрешены лазеры, фотодинамические терапии, то, что работает более глубоко и более травматично. Осень-зима – хороший период времени для проведения более активных процедур.