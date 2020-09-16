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Весь мир в одинаковых тонах. Женщина нашла свой любимый цвет

16 сентября 2020 10:09
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Смотреть через розовые очки. Вы ведь слышали это выражение? Обычно оно употребляется в переносном смысле, но не в этот раз. Женщина так любит розовые тона, что у неё все вещи, одежда и квартира розового цвета.

Весь мир в одинаковых тонах. Женщина нашла свой любимый цвет -1

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella 

Как сообщает Oddity Central, 32-летняя жительница Швейцарии Ясмин Шарлотта с самого детства любила розовый цвет. Став постарше, Шарлотта начала испытывать смущение, она думала, что розовый цвет – только для маленьких девочек.

Весь мир в одинаковых тонах. Женщина нашла свой любимый цвет -4

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella 

Но с 16 лет Ясмин махнула на стереотипы рукой и решила, что раз она любит розовое, то наполнит свою жизнь именно этим цветом. За розовой одеждой последовали игрушки, аксессуары, чехлы для телефона, мебель и многое другое того же цвета.

Красный, синий, жёлтый. Что говорит о вас любимый цвет?

Весь мир в одинаковых тонах. Женщина нашла свой любимый цвет -7

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella 

Весь мир в одинаковых тонах. Женщина нашла свой любимый цвет -9

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella 

Весь мир в одинаковых тонах. Женщина нашла свой любимый цвет -11

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella 

Когда женщина переехала в собственную квартиру, она выкрасила стены и потолки в розовый цвет, купила ковры, шторы и люстры того же оттенка. По словам Шарлотты, её дом стал для неё отдушиной, маленьким персональным раем, где она может отдохнуть и набраться сил.

Весь мир в одинаковых тонах. Женщина нашла свой любимый цвет -14

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella 

Сейчас Ясмин работает учителем. В свободное время она любит шить, заниматься ремесленничеством и, конечно, ходить по магазинам, чтобы пополнять свою коллекцию розовых вещей.

Весь мир в одинаковых тонах. Женщина нашла свой любимый цвет -17

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella 

Кстати, ранее мы рассказывали о настоящем доме Барби. Он тоже наполнен розовым цветом – здесь подробнее.

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Фотофакт

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