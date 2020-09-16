Весь мир в одинаковых тонах. Женщина нашла свой любимый цвет

Смотреть через розовые очки. Вы ведь слышали это выражение? Обычно оно употребляется в переносном смысле, но не в этот раз. Женщина так любит розовые тона, что у неё все вещи, одежда и квартира розового цвета.

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella

Как сообщает Oddity Central, 32-летняя жительница Швейцарии Ясмин Шарлотта с самого детства любила розовый цвет. Став постарше, Шарлотта начала испытывать смущение, она думала, что розовый цвет – только для маленьких девочек.

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella

Но с 16 лет Ясмин махнула на стереотипы рукой и решила, что раз она любит розовое, то наполнит свою жизнь именно этим цветом. За розовой одеждой последовали игрушки, аксессуары, чехлы для телефона, мебель и многое другое того же цвета. Красный, синий, жёлтый. Что говорит о вас любимый цвет?

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella

Когда женщина переехала в собственную квартиру, она выкрасила стены и потолки в розовый цвет, купила ковры, шторы и люстры того же оттенка. По словам Шарлотты, её дом стал для неё отдушиной, маленьким персональным раем, где она может отдохнуть и набраться сил.

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella

Сейчас Ясмин работает учителем. В свободное время она любит шить, заниматься ремесленничеством и, конечно, ходить по магазинам, чтобы пополнять свою коллекцию розовых вещей.

Фото: instagram.com/yasi_pinkarella