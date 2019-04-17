Собаку спасли в океане в 217 километрах от берега: неизвестно, как она заплыла так далеко

Животное пробыло на буровой платформе в течение двух суток, для него сварили специальную клетку, а персонал давал ему еду и воду.

В итоге собака была передана на нефтяное судно, проходившее в этом районе. Затем собаку доставили в ветеринарную клинику таиландского города Сонгкхла.

Работник нефтяной вышки Хон Витисак, спасший животное, сказал, что не знает, как собака оказалась в океане, но он хотел бы забрать пса к себе, если его хозяина не найдут.

Он сказал: «Мы увидели собаку, когда она плыла в сторону нашей вышки, которая находится в 217 километрах от берега. К счастью, море было спокойным, практически без ветра. Мы просто увидели ее маленькую голову, но если бы волны были больше, я думаю, что мы бы вообще не заметили ее. После того, как она добралась до решеток под буровой установкой, она вообще не плакала и не лаяла. Мы искали способ помочь ей и решили использовать веревку, чтобы обвязать ее тело и поднять ее».