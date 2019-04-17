Собаку спасли в океане в 217 километрах от берега: неизвестно, как она заплыла так далеко
Невероятное спасение собаки. Животное нашли в Сиамском заливе в 217 километрах от берега.
По информации Daily Mail, рабочие на нефтяной вышке заметили торчащую над водой голову собаки, которая плыла через океан.
Люди подозвали истощенное животное, и собака подплыла к ним, пробираясь среди металлических прутьев буровой установки.
Затем рабочие спустили вниз веревку и вытащили собаку.
Животное пробыло на буровой платформе в течение двух суток, для него сварили специальную клетку, а персонал давал ему еду и воду.
В итоге собака была передана на нефтяное судно, проходившее в этом районе. Затем собаку доставили в ветеринарную клинику таиландского города Сонгкхла.
Работник нефтяной вышки Хон Витисак, спасший животное, сказал, что не знает, как собака оказалась в океане, но он хотел бы забрать пса к себе, если его хозяина не найдут.
Он сказал: «Мы увидели собаку, когда она плыла в сторону нашей вышки, которая находится в 217 километрах от берега. К счастью, море было спокойным, практически без ветра. Мы просто увидели ее маленькую голову, но если бы волны были больше, я думаю, что мы бы вообще не заметили ее. После того, как она добралась до решеток под буровой установкой, она вообще не плакала и не лаяла. Мы искали способ помочь ей и решили использовать веревку, чтобы обвязать ее тело и поднять ее».
«Когда мы подняли ее на борт, она была ослабленной от долгого пребывания в воде. Собака была обезвожена. Когда ей дали воду и еду, состояние улучшилось. Она начала сидеть и ходить нормально».
Волонтеры, помогающие животным, сейчас ухаживают за собакой. Они не знают, есть ли у нее владелец или она бездомная.
Возможно, она уплыла с берега или была в лодке, а затем спрыгнула.
Представитель благотворительной организации сказал: «Лодка прибыла в 10 часов утра, собака была в хорошем настроении. Мы отвезли ее к ветеринарам, и она оказалась здоровой. Каждый, кто принимал участие в спасении, проделал блестящую работу».
Теперь собаку назвали Бунрод, что по-тайски означает «духовное пожертвование для удачи в будущем».
Хан Витисак добавил: «Сегодня вечером мы снова проверили Бунрод, и она в порядке. У нее много энергии. Мы до сих пор не знаем, как она оказалась в воде в 220 километрах от берега. Это чудо, что мы нашли ее».
Он добавил: «Я надеюсь забрать ее к себе. Я с нетерпением жду возможности прожить с ней много счастливых лет».
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