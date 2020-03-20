«Все деревья выбираются за 5 лет до главной рубки». Как собрать и заготовить берёзовый сок

Анастасия Макеева, корреспондент:

Теплая зима «прослезила» березы еще в феврале. Как собрать и заготовить традиционный березовик? Разберемся вместе с экспертами.

В Молодечненском районе уже собрали более 40 тонн березовых даров. Аномальная погода не отразилась на качестве. А вот каким будет урожай, пока прогнозировать рано. Сколько за день может «наплакать» береза? Виталий Демеш, заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»:

Рядышком полный мешок – это прошло более полтора суток, емкость мешка около 40 литров.

Как определяется участок? Как выбираются те самые березы? Виталий Демеш:

Есть определенные правила. Все деревья выбираются для подсочки за 5 лет до главной рубки. Это те участки, которые впоследствии будут вырублены.

Для Алексея Вяжевича это 15-й березовый сезон. Трудиться в проснувшемся лесу одно удовольствие. Алексей Вяжкевич, лесник ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»:

Сегодня утром видели: на подкормочной стояла косуля. Ведро за ведром и добыча отправляется на заводы. 90% реализуют на месте. Каждую весну население сметает сок в Молодечненском лесничестве. Берут по 200 литров на семью, а вот на природу выбираются единицы.

Виталий Демеш:

Обращаются к нам в лесничество, мы им показываем березы, и под нашим наблюдением они подсачиваются, самостоятельно производят сбор сока. Максимально до 2 см сверлится отверстие, вставляется трубочка или лоточек, после окончания вырубается колодочка и забивается ранка.

Алексей Вяжкевич:

Ранки замазываем глиной, на следующий год эта рана более-менее гаится. В этом году литр экологического чистого продукта обойдется в сумму от 12 до 40 копеек. Обратите внимание, что свежий сок должен быть прозрачным и чистым, как вода, со сладковатым привкусом. Смело наполняйте графины и гоните прочь авитаминоз. Уникальные дубильные вещества и антиоксиданты творят чудеса.

Марта Марудова, диетолог:

Там есть кальций, калий, магний, марганец, цинк и, действительно, их очень много и полезно пить в небольших дозировках. Нужно отличать магазинный сок, где концентрация сока очень низкая, там есть много добавленного сахара – это уже скорее десерт, от натурального березового сока. Особенно рекомендуют натуральный березовик людям с болезнями желудка и почек. Целебный сок поможет вывести камни, понизить холестерин и избавит от отеков. Косметологи даже советуют использовать лесную воду в качестве тоника для лица. Но продукт скоропортящийся, требует прохлады и грамотных рецептов.

Алексей Вяжевич:

Некоторые люди берут сок чисто под квас, под конец, который становится белым, а прозрачный надо закатывать. Виталий Демеш:

Такой способ уже проверенный, всем нравится: и в семье, и когда угощают друзей – это на 20 литров сока берется 1 кг сахара и столовая ложка лимонной кислоты. Сок доводится до кипения, не совсем до кипения, а чтобы только начинались первые пузырьки, затем сахар, лимонная кислота, все разливается в стерилизованные банки и закатывается. Когда разливается в каждую банку кладут по дольке апельсина или лимона, также можно положить черенок смородины.

К слову, березовый квас – национальный бренд. О нем мало кто знает за рубежом. Наши предки бродили его на хлебных корочках. Сегодня хозяюшки любят добавлять сухофрукты. На вкус и цвет, как говорится. Главное – знать меру и не нарушать лесные законы.

Виталий Демеш:

У нас проводятся специальные рейды, мы устанавливаем камеры фотофиксации и отслеживаем, чтобы не было нарушений. Штраф грозит до 20 базовых величин и предупреждение.