Ассоциировался с картиной Врубеля. Лянка Грыу впервые рассказала о своём отце

Новости России. Знаменитая российская актриса Лянка Грыу впервые рассказала о своём отце – молдавском актёре Георге Грыу. Это случилось в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1». По словам актрисы, сначала своим отцом она считала сценариста Олега Казанцева, с которым её мама прожила несколько лет. Когда Лянке тогда было 4 года, Казанцев умер, и она болезненно пережила это.

Фото: instagram.com/lyanka22

О том, кто её настоящий отец, актриса узнала из семейного альбома. Примерно в 14 лет она увидела свадебное фото матери. Лянка спросила, кто этот мужчина на снимке. И тогда ей рассказали, как всё было. Стелла Владимировна познакомилась с Георге, когда они оба покупали цветы. Мужчина вручил девушке букет, но она не захотела принять цветы. Тогда актёр начал ухаживать за ней, постепенно пара сблизилась. Позже, Георге без объяснения причин решил уйти. В тот момент женщина была беременна. Она решила остаться в Москве и там воспитывать дочку.

Фото: instagram.com/lyanka22

По словам Грыу, отец ассоциировался у неё с картиной Михаила Врубеля «Демон сидящий». «В этой картине столько энергии, столько мощи, внутреннего спокойствия и опасности – вот это сочетание мне почему-то всегда напоминало о нём», – призналась Лянка. В 15-16 лет Лянка хотела найти отца, спрашивала о нём, но ничего не получилось. Тогда актриса решила, что нужно просто прекратить это делать и жить дальше.

Фото: instagram.com/lyanka22