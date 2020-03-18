«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом

Жена Джигана прокомментировала ситуацию, которая произошла в их семье, и одновременно с этим поздравила сына с первой круглой датой в жизни – мальчику исполнился месяц. Оксана Самойлова опубликовала очень личный пост в Instagram. В нем она призналась, что последний месяц был самым худшим в ее жизни. Однако девушка добавила, что не станет грузить подписчиков своими печалями и проблемами – просто ей не хочется делать вид, что все хорошо. Семья сейчас находится в США.

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова:

Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями я даже не смогла рассказать вам, какой он – мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Не знаю, что ещё можно сказать – снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями не хочу, делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи.

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Молодая мама также рассказала, что пока семья не может вернуться в Россию. Оксана Самойлова:

Ситуация усложняется тем, что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц мама самого милого и любимого мальчика на свете.

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер Джиган вскоре после рождения сына попал в реабилитационную клинику. Он в нетрезвом состоянии вышел в прямой эфир в соцсетях, где нецензурно выражался и странно себя вел. Жена исполнителя долго не комментировала ситуацию, она лишь уточнила, что Джиган не бил ни ее, ни детей, и сейчас ее задача помочь их отцу. Накануне публикации Оксаны Самойловой Джиган показал, что уже вернулся домой и проводит время с сыном (читать далее). Пара жената семь лет. Супруги воспитывают четверых детей, младший из которых родился в феврале 2020 года.