Врач придумал, как в защитной экипировке улыбаться пациентам. И всё гениальное просто

Медик из Сан-Диего решил прикрепить к защитному костюму свою улыбающуюся фотографию. Тем самым мужчина захотел показать, что за маской и белым халатом находится человек, который желает добра пациентам. Многие из них пугаются, когда видят врача в полной экипировке.

Врач придумал, как улыбнуться пациентам, когда его лица не видно.

Таким способом мужчина захотел улучшить настроение людям, которые попали в больницу.

Робертино: Обнадеживающая улыбка имеет большое значение для напуганного пациента. Поэтому сегодня я сделал гигантский ламинированный значок. Теперь мои пациенты могут видеть обнадеживающую и утешительную улыбку.

Необычная затея врача из Сан-Диего понравилась его коллегам по всему миру. Они стали прикреплять свои фото к форме, чтобы успокоить пациентов.

Автор импровизированного флешмоба был поражен поддержкой и опубликовал снимки медиков в своих соцсетях.