Врач придумал, как в защитной экипировке улыбаться пациентам. И всё гениальное просто
Врач придумал, как улыбнуться пациентам, когда его лица не видно.
Медик из Сан-Диего решил прикрепить к защитному костюму свою улыбающуюся фотографию. Тем самым мужчина захотел показать, что за маской и белым халатом находится человек, который желает добра пациентам. Многие из них пугаются, когда видят врача в полной экипировке.
Фото: instagram.com/captain_wolf82
Робертино:
Обнадеживающая улыбка имеет большое значение для напуганного пациента. Поэтому сегодня я сделал гигантский ламинированный значок. Теперь мои пациенты могут видеть обнадеживающую и утешительную улыбку.
Таким способом мужчина захотел улучшить настроение людям, которые попали в больницу.
Фото: instagram.com/captain_wolf82
Необычная затея врача из Сан-Диего понравилась его коллегам по всему миру. Они стали прикреплять свои фото к форме, чтобы успокоить пациентов.
Автор импровизированного флешмоба был поражен поддержкой и опубликовал снимки медиков в своих соцсетях.
Фото: instagram.com/captain_wolf82
Робертино:
Удивительные герои. Мы выбрали эту профессию из-за наших огромных сердец. Принесите немного яркости в эти темные времена.
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