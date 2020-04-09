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Врач придумал, как в защитной экипировке улыбаться пациентам. И всё гениальное просто

09 апреля 2020 14:55
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Врач придумал, как улыбнуться пациентам, когда его лица не видно. 

Медик из Сан-Диего решил прикрепить к защитному костюму свою улыбающуюся фотографию. Тем самым мужчина захотел показать, что за маской и белым халатом находится человек, который желает добра пациентам. Многие из них пугаются, когда видят врача в полной экипировке.  

Врач придумал, как в защитной экипировке улыбаться пациентам. И всё гениальное просто-1

Фото: instagram.com/captain_wolf82

Робертино:
Обнадеживающая улыбка имеет большое значение для напуганного пациента. Поэтому сегодня я сделал гигантский ламинированный значок. Теперь мои пациенты могут видеть обнадеживающую и утешительную улыбку. 

Таким способом мужчина захотел улучшить настроение людям, которые попали в больницу.   

Врач придумал, как в защитной экипировке улыбаться пациентам. И всё гениальное просто-4

Фото: instagram.com/captain_wolf82

Необычная затея врача из Сан-Диего понравилась его коллегам по всему миру. Они стали прикреплять свои фото к форме, чтобы успокоить пациентов. 

Автор импровизированного флешмоба был поражен поддержкой и опубликовал снимки медиков в своих соцсетях.   

Врач придумал, как в защитной экипировке улыбаться пациентам. И всё гениальное просто-7

Фото: instagram.com/captain_wolf82

Робертино:   
Удивительные герои. Мы выбрали эту профессию из-за наших огромных сердец. Принесите немного яркости в эти темные времена.   

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# Коронавирус # калейдоскоп

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