Красивые и непривычные. Показываем семь необычных изменений глаз у людей

Насколько удивительными могут быть глаза человека? У большинства людей глаза вписываются в рамки нормы: они одинакового и стандартного цвета, зрачки одинакового размера и круглой формы. Однако иногда из-за заболеваний или изменений в ДНК у людей появляются необычные глаза. Мы собрали несколько примеров. Синдром кошачьего глаза Врождённая геномная патология, которая проявляется, если у человека присутствует маленькая дополнительная хромосома. Если нет сопутствующих аномалий, то на жизнь кошачий глаз никак не влияет.

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Анизокория Анизокория сама по себе не является заболеванием, это симптом, который указывает на какие-либо проблемы с организмом. Только в редких случаях она бывает врождённой. Обычно лечится болезнь, которая вызвала анизокорию. Если же она после этого не проходит, то помощь оказывает невролог. P.S. Девушка на фото использовала атропин для расширения зрачка.

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Аниридия Отсутствие радужной оболочки глаза. Чаще всего аниридия врождённая, хотя может появится вследствие получения человеком травмы. В некоторых случаях лечится операцией.

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Полная гетерохромия Чаще всего передаётся по наследству, реже является приобретённой. В редких случаях может возникнуть после получения травмы. Причина гертерохромии в неравномерном распределении меланина, который отвечает за цвет и защиту от ультрафиолета.

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Частичная гетерохромия Гетерохромия не является заболеванием, поэтому врачи не рекомендуют проводить операции для того, чтобы сделать глаза одинакового цвета. Если человеку неловко от излишнего внимания к его глазам, медики предлагают пользоваться цветными линзами.

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Альбинизм Врождённое полное или почти полное отсутствие пигмента меланина. У людей с альбинизмом очень светлая кожа и белые волосы. Иногда встречаются фиолетовые или красные глаза. Обычно у альбиносов слабое зрение, которое не поддаётся лечению. Людям с альбинизмом приходится регулярно использовать солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от ультрафиолета.

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Белое кольцо Научно называется «Холестериновое кольцо». Обычно проявляется в старости и указывает на избыток жиров в крови. Само по себе белое кольцо, как и анизокория, не является заболеванием, это лишь симптом. Если оно появляется, следует найти способ снизить уровень жиров в крови, иначе в дальнейшем может нарушиться работа кровеносных сосудов.

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