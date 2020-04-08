У актрисы из сериала «Деффчонки» положительный тест на коронавирус

Новости России. Актриса Галина Боб получила положительный тест на коронавирус.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Галина Боб:
А корона-то как сидит. Пришли результаты тестов. Мой – положительный.
Актриса также рассказала о своих симптомах. У нее отмечалась потеря обоняния. Температуры и кашля не было.
Фото: instagram.com/galabob
Галина Боб отметила, что до получения результатов теста она соблюдала дистанцию в два метра между людьми, носила перчатки и маску.
«Бежала из прохода в магазине,если там кто-то был… Да, я чемпион паники в этой всей ситуации. Именно поэтому, я делала точно все, чтобы это прошло мимо меня!»
Известность актриса принесла роль в сериале «Деффчонки».
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