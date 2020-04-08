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У актрисы из сериала «Деффчонки» положительный тест на коронавирус

08 апреля 2020 11:40
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Новости России. Актриса Галина Боб получила положительный тест на коронавирус.  

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.  

Галина Боб:
А корона-то как сидит. Пришли результаты тестов. Мой – положительный.  

Актриса также рассказала о своих симптомах. У нее отмечалась потеря обоняния. Температуры и кашля не было.   

У актрисы из сериала «Деффчонки» положительный тест на коронавирус-1

Фото: instagram.com/galabob  

Галина Боб отметила, что до получения результатов теста она соблюдала дистанцию в два метра между людьми, носила перчатки и маску.  

«Бежала из прохода в магазине,если там кто-то был… Да, я чемпион паники в этой всей ситуации. Именно поэтому, я делала точно все, чтобы это прошло мимо меня!»  

Известность актриса принесла роль в сериале «Деффчонки».   

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели (читать далее).     

# Коронавирус # калейдоскоп # Галина Боб

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