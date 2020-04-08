У актрисы из сериала «Деффчонки» положительный тест на коронавирус

Новости России. Актриса Галина Боб получила положительный тест на коронавирус.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Галина Боб:

А корона-то как сидит. Пришли результаты тестов. Мой – положительный.

Актриса также рассказала о своих симптомах. У нее отмечалась потеря обоняния. Температуры и кашля не было.