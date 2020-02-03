Врач назвал семь самых полезных каш для вашего ребёнка. На первом месте гречневая

Врач Евгений Комаровский назвал самые полезные каши для ребёнка. Всего их семь.

На первом месте располагается гречневая каша, которая содержит полезные минералы и клетчатку. Однако педиатр и писатель пояснил, что многое зависит от способа приготовления каши.

В гречневой крупе много железа, но если варить её в молоке, то кальций нейтрализует железо, и оно не будет усваиваться организмом.

Второе и последующие места занимают каши из овсянки, перловки, проса, кукурузы, неочищенного риса, льняного семени.

А как вы думаете, можно ли заменить обычные каши на быстрого приготовления?