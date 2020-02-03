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«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты

03 февраля 2020 08:59
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Екатерина Вавилова:
Меня зовут Екатерина Вавилова, я приехала из Солигорска. Я работаю в районной центральной библиотеке, у меня замечательная дружная семья: трое сыновей, три внучки и две замечательные невестки. Мне 62 года. Я увидела на сайте телеканала объявление о том, что есть возможность кардинально поменять свой образ, и я немедленно послала свою анкету. Я хочу стать яркой, потому что моя жизнь яркая.

«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты -1

Первый шаг к преображению – новая прическа. Отдаем нашу героиню в руки опытного мастера.

Павел Ярошенко, стилист салона красоты «Мон Платин центр»:
Екатерина к нам пришла с тусклыми волосами, которым не хватало яркости и объема. Эта стрижка сделана на основе двух несведенных зон, где используются в основном рваные текстуры. Мы убрали длину на затылке, создав легкость, и немного придали объем нашей прическе.

«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты -4

С помощью краски Mon Platin мы создали яркий цвет с сочетанием медно-рыжих и ярко-рыжих тонов. На основе креативной прически сделали текстурную укладку. В ней использовались стайлинг, пена и лак от Mon Platin, а также шампунь и бальзам на основе черной икры, которая благотворно влияет на кожу и на волосы.

«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты -7

Эта прическа легко позволяет создать объем, она текстурирована и не требует какой-то укладки. Чем больше вы будете создавать хаос на голове, тем она будет интереснее смотреться. Я думаю, что для Екатерины – это оптимальный вариант.

«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты -10

После создания прически за работу берется визажист. Как подобрать тональную основу и сделать взгляд более выразительным? Делимся секретами.

Анна Белько, визажист салона красоты «Мон Платин центр»:
В тренде сейчас долговременная укладка бровей, она придет форму, становятся очень широкие и красивые брови, они обладают натуральным и естественным цветом.

«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты -13

Тональное средство мы подбираем по цветотипу кожи. Чтобы проверить, какое средство подходит именно вам, мы его наносим на ключицу.

«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты -16

Если вы хотите сделать губы более объемными, воспользуйтесь карандашом.

«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты -19

Екатерина Вавилова:
Я даже не ожидала, что у меня может быть такой яркий и необычный образ. За это я благодарю всю команду программы «Новое утро», всех стилистов и визажистов за такую отличную работу. 

«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты -22

Залог хорошего настроения – красивое отражение в зеркале. Присылайте свои анкеты с фотографией на электронный ящик и преображайтесь вместе с нами.

«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты -25

# Красота # калейдоскоп # Екатерина Вавилова # Фотофакт # Стиль

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