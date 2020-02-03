«Такой яркий и необычный образ». 62-летнюю женщину до неузнаваемости преобразили в салоне красоты

Екатерина Вавилова:

Меня зовут Екатерина Вавилова, я приехала из Солигорска. Я работаю в районной центральной библиотеке, у меня замечательная дружная семья: трое сыновей, три внучки и две замечательные невестки. Мне 62 года. Я увидела на сайте телеканала объявление о том, что есть возможность кардинально поменять свой образ, и я немедленно послала свою анкету. Я хочу стать яркой, потому что моя жизнь яркая.

Первый шаг к преображению – новая прическа. Отдаем нашу героиню в руки опытного мастера. Павел Ярошенко, стилист салона красоты «Мон Платин центр»:

Екатерина к нам пришла с тусклыми волосами, которым не хватало яркости и объема. Эта стрижка сделана на основе двух несведенных зон, где используются в основном рваные текстуры. Мы убрали длину на затылке, создав легкость, и немного придали объем нашей прическе.

С помощью краски Mon Platin мы создали яркий цвет с сочетанием медно-рыжих и ярко-рыжих тонов. На основе креативной прически сделали текстурную укладку. В ней использовались стайлинг, пена и лак от Mon Platin, а также шампунь и бальзам на основе черной икры, которая благотворно влияет на кожу и на волосы.

Эта прическа легко позволяет создать объем, она текстурирована и не требует какой-то укладки. Чем больше вы будете создавать хаос на голове, тем она будет интереснее смотреться. Я думаю, что для Екатерины – это оптимальный вариант.

После создания прически за работу берется визажист. Как подобрать тональную основу и сделать взгляд более выразительным? Делимся секретами. Анна Белько, визажист салона красоты «Мон Платин центр»:

В тренде сейчас долговременная укладка бровей, она придет форму, становятся очень широкие и красивые брови, они обладают натуральным и естественным цветом.

Тональное средство мы подбираем по цветотипу кожи. Чтобы проверить, какое средство подходит именно вам, мы его наносим на ключицу.

Если вы хотите сделать губы более объемными, воспользуйтесь карандашом.

Екатерина Вавилова:

Я даже не ожидала, что у меня может быть такой яркий и необычный образ. За это я благодарю всю команду программы «Новое утро», всех стилистов и визажистов за такую отличную работу.