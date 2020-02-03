Мальчик хотел найти клад. Дедушка сделал для внука карту и предложил отправиться на поиски сокровищ

Мальчик спросил у дедушки насчёт волшебника, а мужчина решил исполнить просьбу внука самостоятельно.

Пользователь Reddit поделился небольшой историей о своей семье. Его младший сын обратился к дедушке с вопросом, знает ли тот какого-нибудь мага. На вопрос, зачем мальчику понадобился волшебник, ребёнок ответил, что попросит колдуна указать место, где можно найти сокровища.

Отец автора публикации решил помочь внуку с этой задачей. Он закопал на принадлежащей семье территории «магические сокровища», сделал карту, а затем предложил ребёнку отправиться на поиски. Похоже, малышу путешествие понравилось.