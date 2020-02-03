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Мальчик хотел найти клад. Дедушка сделал для внука карту и предложил отправиться на поиски сокровищ

03 февраля 2020 09:21
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Мальчик спросил у дедушки насчёт волшебника, а мужчина решил исполнить просьбу внука самостоятельно. 

Пользователь Reddit поделился небольшой историей о своей семье. Его младший сын обратился к дедушке с вопросом, знает ли тот какого-нибудь мага. На вопрос, зачем мальчику понадобился волшебник, ребёнок ответил, что попросит колдуна указать место, где можно найти сокровища. 

Отец автора публикации решил помочь внуку с этой задачей. Он закопал на принадлежащей семье территории «магические сокровища», сделал карту, а затем предложил ребёнку отправиться на поиски. Похоже, малышу путешествие понравилось. 

Мальчик хотел найти клад. Дедушка сделал для внука карту и предложил отправиться на поиски сокровищ -1

Фото: reddit.com/user/thelastremake 

Пользователи Reddit порадовались за семью автора публикации и сказали, что в будущем хотели бы стать такими же хорошими бабушками и дедушками. 

Несколько недель назад мы рассказывали о мужчине, который нашёл настоящий клад.

В старом диване было обнаружено несколько десятков тысяч долларов – здесь подробнее

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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