Впервые в истории конкурса «Мисс Москва» победительница лишена титула

Новости России. 24-летняя «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко была лишена титула и короны. Как сообщается на странице конкурса в Instagram, на такие меры организаторам пришлось пойти из-за полного несоблюдения договора со стороны девушки. Отмечается, что лишение титула произошло впервые за 23 года.

Фото: instagram.com/alesiasemerenko

Теперь главный титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» – Ксении Паленовой. По информации ряда российских изданий, Семеренко не пришла ни на одно мероприятие за три месяца после своей победы. Утверждается, что во время подготовки к конкурсу Алеся не прилагала серьёзных усилий, а когда она принесла корону обратно – та оказалась сломана. Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях

Фото: instagram.com/alesiasemerenko

Сама россиянка оспаривает эти утверждения. «Я никому не позволю себя оклеветать. Сломала корону? Ну вы серьёзно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала?! Я лично отвезла её в офис, и у меня её благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю её в сторис в день, когда её отвозила», – написала Семеренко.

Фото: instagram.com/alesiasemerenko

Также Алеся отрицает, что какие-либо мероприятия, требующие её участия, вообще были. По словам девушки, её никто никуда не приглашал. Хотя она признаёт, что одну неделю её не было на связи из-за сломавшегося телефона. «Но я считаю, что я этой победы достойна и из истории этот момент уже не стереть, как ни крути, и что не пиши. Так глупо «забирать победу», которую забрать нельзя», – добавила Семеренко.

Фото: instagram.com/alesiasemerenko