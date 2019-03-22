Марина Мнишек. 10 дней на российском троне, или На что способна женщина ради власти

История для нас тем и интересна, что в ней много загадок. Причем, с любых времен. Вот как, скажите, молодой беглый монах может стать царём России? Или с какой стати была повенчана на московский престол 18-летняя польская паненка? Вы, конечно, поняли, что речь идет о Лжедмитрии I и его жене Марине Мнишек, которые в 17 веке странным образом оказались во главе великого государства российского. Не случайно судьба этой парочки притягивает наш интерес даже сегодня.

О царе-самозванце мы на сайте CTV.BY уже рассказывали (читайте здесь).

Теперь давайте поговорим о его законной супруге. Была между молодыми людьми любовь или нет, определенно утверждать мы не можем. Паненка была темноволосая, не красавица и не урод. А её кавалер, как пишут историки, приятной наружностью вовсе не отличался. Не сказать, чтобы и человек он был порядочный: прикинулся сыном Ивана Грозного, т.е. чудом выжившим наследным царевичем, врал всем налево-направо. Разве что не дурак. Марина сама была огонь-девка, амбициозная и характер имела заводной. Значит, можно предположить, что там была не любовь, а международный бизнес-проект, в котором Речь Посполитая играла роль инвестора, претендующего на земли и богатства России, а также смену веры. Лжедмитрий же по проекту получал власть, а Марине Мнишек были обещаны новгородские и псковские земли, сундуки золота. Католический крестик на груди также должен был остаться.

А как всё начиналось?

Марину познакомили с этим беглым русским монахом Григорием Отрепьевым в имении их шляхетского рода. Отец её был состоятельным сандомирским воеводой. Девушку задумали выдать за расстригу польская знать и католическое духовенство, которые рассчитывали на авантюризме Лжедмитрия въехать в Кремль и через него прибрать к рукам Россию. В те времена барышни не больно крутили носом – кого родители определяли в женихи, за того и выходили. Это сейчас молодёжь «себе на уме». Марина не перечила, а перспектива стать российской царицей её очень даже привлекала. В 1605 году в Кракове молодые обручились.

Пока невеста оставалась дома, паны собрали «сыну Ивана Грозного» войско и отправили завоёвывать московский трон. Он воссел на него в начале июня 1605 года и стал управлять страной. Марина явилась ко двору 3 мая 1606 года в сопровождении отца, двухтысячной шляхетской свиты и с солидным багажом. Царице подобает жить в роскоши, считала девочка, и набрала с собой кучу нарядов. Что до драгоценностей, то здесь её и гостей щедро одарил жених. Невеста дорогие вещицы просто обожала. (Маленькое лирическое отступление: Марина привезла в Москву столовые вилки, их местная знать отродясь не видела, а пользовалась за столом только ложками. С тех пор они прижились на Руси). Через пять дней состоялось венчание раба божьего «Дмитрия» и рабы божьей Марины. Кроме того, на её польскую головку попы надели русскую корону. Вот оно, счастье, цель достигнута! Никогда до этого дня на российском престоле не было коронованных женщин.

И надо же – ею стала иностранка, которая притащилась сюда непонятно с кем. Загадочная Русь!

Но счастье было недолгим. Большинство бояр не хотело видеть на троне самозванца. Поляки при нем совсем распоясались, вели себя в стране хозяевами. Сам великий государь не чтил местные обычаи и традиции. Недовольно ставленником было и польское руководство. Получалось, что Лжедмитрий «кинул» Польшу: земли русские отдавать не спешил, менять на Руси православную веру на католическую - тоже. Да и простой люд вроде как прозрел, что Дмитрий – не настоящий, к тому же приволок с собой «девку-иноземку». И разразился беспощадный русский бунт. Стрельцы 17 мая ворвались в царские покои и прирезали самозванца. Марину с отцом пожалели и отправили с глаз долой в Ярославль. После двухлетнего изгнания Мнишеки были отпущены на родину с условием, что Марина нигде и никогда не назовется русской царицей.

Но где вы такое видели, чтобы горделивая, вкусившая власти женщина отступилась от своих затей?! По пути в Польшу она попадает в лагерь нового Лжедмитрия, который тоже нацелился на Кремль (Ох уж эти самозванцы – вечная беда для России).

Если получилось в первый раз добраться до трона, то почему не попытать счастья во второй, -

наверняка понадеялась Марина Мнишек и стала супругой Лжедмитрия-II, прозванного «тушинским вором». С этим, правда, не сложилось попасть в столицу, его убили в сражении.

Не покидающей мечты о власти пани пришлось ещё несколько лет мыкаться по шалашам разных отчаянных атаманов-бунтовщиков, просить помощи у польского короля и Папы Римского для похода на Москву. В 1611 году Марина родила сына. Ей бы угомониться и вернуться в тёплое семейное гнездо. Но мысль о короне не покидает. Она объявляет сына законным наследником престола и пытается искать соратников для очередного захвата власти. В России тогда было время смуты, и многие авантюристы хотели им воспользоваться.

Своими упрямыми притязаниями на российский трон Марина Мнишек подписала себе приговор.

Её с сынишкой стрельцы поймали аж на реке Урал, куда забрели они с группой верных казаков, и доставили в кандалах в Москву. Здесь с самозванцами долго не церемонились: трёхлетнего мальчонку прилюдно повесили на площади, а маму его то ли тоже повесили, то ли утопили. Есть ещё версия, будто от горя и несбывшихся надежд она обезумела и умерла в Коломне в заточении. Башню местного кремля, в которой якобы закончилась её жизнь, сегодня так и называют «Маринкиной башней».

А как было на самом деле, о том история оставила нам загадки.

Вы же знаете – она любит это делать.

Ваш В.Д.