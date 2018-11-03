Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях

Новости мира. Этой осенью в The New York Times вышла статья о 18-летних девушках из разных стран. В конце статьи авторы предложили флешмоб «хештег ThisIs18», который поддержало множество людей.

От участников требуется быть девушкой и разместить в соцсетях фотографию 18-летней себя. То есть пенсионерки тоже могут поучаствовать, если у них сохранился снимок, где им 18 лет. Мы собрали несколько примеров того, как выглядят гражданки разных стран в свои юные годы.