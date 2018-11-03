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Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях

03 ноября 2018 11:03
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Новости мира. Этой осенью в The New York Times вышла статья о 18-летних девушках из разных стран. В конце статьи авторы предложили флешмоб «хештег ThisIs18», который поддержало множество людей.  

От участников требуется быть девушкой и разместить в соцсетях фотографию 18-летней себя. То есть пенсионерки тоже могут поучаствовать, если у них сохранился снимок, где им 18 лет. Мы собрали несколько примеров того, как выглядят гражданки разных стран в свои юные годы.  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-1

1. Палестина.  
Фото: instagram.com/nytgender  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-3

2. Индия.  
Фото: instagram.com/nytgender  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-5

3. Бангладеш.  
Фото: instagram.com/instagram  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-7

4. Иран.  
Фото: instagram.com/lianasharifian  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-9

5. Австралия.  
Фото: instagram.com/eremayaalbrecht  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-11

6. Франция.  
Фото: instagram.com/onwardtogetherfrance  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-13

7. Южная Корея.  
Фото: instagram.com/missingiirl  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-15

8. Мексика.  
Фото: instagram.com/soyjessemireles  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-17

9. Катар.  
Фото: instagram.com/mariamdiefallah  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-19

10. Израиль.  
Фото: instagram.com/radiantracheli  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-21

11. Нигерия.  
Фото: instagram.com/ambassadoramaka  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-23

12. Бразилия.  
Фото: instagram.com/isabelladiasx  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-25

13. Марокко.  
Фото: instagram.com/judkacon  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-27

14. Украина.  
Фото: instagram.com/kaarinaa_st  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-29

15. Бельгия.  
Фото: instagram.com/nealthea  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-31

16. США.  
Фото: instagram.com/lizzydgoodman  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-33

17. Россия.  
Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-35

18. Финляндия.  
Фото: instagram.com/mihashichu  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-37

19. Япония.  
Фото: instagram.com/megumegumoni  

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях-39

20. Беларусь.  
Фото: vk.com/id85809490  

Недавно мы решили узнать, как изменились за прошедшие годы участники прошлых сезонов «Фабрики звёзд».  

Посмотреть фотографии артистов можно здесь.  

# Красота # калейдоскоп # Надежда Мисякова # Евгения Медведева # Маи Михара

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