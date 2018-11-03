Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Новости мира. Этой осенью в The New York Times вышла статья о 18-летних девушках из разных стран. В конце статьи авторы предложили флешмоб «хештег ThisIs18», который поддержало множество людей.
От участников требуется быть девушкой и разместить в соцсетях фотографию 18-летней себя. То есть пенсионерки тоже могут поучаствовать, если у них сохранился снимок, где им 18 лет. Мы собрали несколько примеров того, как выглядят гражданки разных стран в свои юные годы.
1. Палестина.
Фото: instagram.com/nytgender
2. Индия.
Фото: instagram.com/nytgender
3. Бангладеш.
Фото: instagram.com/instagram
4. Иран.
Фото: instagram.com/lianasharifian
5. Австралия.
Фото: instagram.com/eremayaalbrecht
6. Франция.
Фото: instagram.com/onwardtogetherfrance
7. Южная Корея.
Фото: instagram.com/missingiirl
8. Мексика.
Фото: instagram.com/soyjessemireles
9. Катар.
Фото: instagram.com/mariamdiefallah
10. Израиль.
Фото: instagram.com/radiantracheli
11. Нигерия.
Фото: instagram.com/ambassadoramaka
12. Бразилия.
Фото: instagram.com/isabelladiasx
13. Марокко.
Фото: instagram.com/judkacon
14. Украина.
Фото: instagram.com/kaarinaa_st
15. Бельгия.
Фото: instagram.com/nealthea
16. США.
Фото: instagram.com/lizzydgoodman
17. Россия.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
18. Финляндия.
Фото: instagram.com/mihashichu
19. Япония.
Фото: instagram.com/megumegumoni
20. Беларусь.
Фото: vk.com/id85809490
Недавно мы решили узнать, как изменились за прошедшие годы участники прошлых сезонов «Фабрики звёзд».
Посмотреть фотографии артистов можно здесь.