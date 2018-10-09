Возбуждено уголовное дело по факту драки в кафе Москвы с участием футболистов Кокорина и Мамаева

Новости России. В одном из кафе Москвы произошел конфликт.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Происшествие случилось восьмого октября.
Правоохранители установили, что между двумя молодыми людьми и гражданином произошел конфликт. Мужчине были нанесены несколько ударов.
Продолжается расследование данного уголовного дела.
По информации РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в заявлении стороны, которая пострадала в конфликте были указаны имена российских футболистов – Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Это не первый скандал с участием этих футболистов. Два года назад спортсмены устроили шикарную вечеринку.
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