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Возбуждено уголовное дело по факту драки в кафе Москвы с участием футболистов Кокорина и Мамаева

09 октября 2018 08:25
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Новости России. В одном из кафе Москвы произошел конфликт.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Происшествие случилось восьмого октября.

Правоохранители установили, что между двумя молодыми людьми и гражданином произошел конфликт. Мужчине были нанесены несколько ударов.

Продолжается расследование данного уголовного дела. 

По информации РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в заявлении стороны, которая пострадала в конфликте были указаны имена российских футболистов – Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Это не первый скандал с участием этих футболистов. Два года назад спортсмены устроили шикарную вечеринку.

Глупая ситуация: Александр Кокорин извинился за вечеринку в Монако (читать далее).

# Футбол # калейдоскоп # Александр Кокорин # Павел Мамаев

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