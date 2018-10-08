Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?

Новости Беларуси. Недавно в соцсетях стали популярны два мальчика, которые публикуют в Instagram интересные места Минска. Ребят зовут Матвей и Стас. Они оба учатся во втором классе минской Гимназии № 16. Недавно мальчики захотели сделать проект для научной конференции об удивительных местах белорусской столицы. И назвали они этот проект «MINSK: ТЭЛЕПАРТАЦЫЯ».

Фото: instagram.com/mustseeminsk

Второклассники сделали объёмные хештеги «#minsk» и «#mustsee», с которыми появляются на видеозаписях или фотографиях. Ещё один любопытный факт: мальчишки разговаривают на белорусском языке. Первым интересным местом был выбран бизнес-центр Royal Plaza. Школьники отметили, что здание достигает 135 метров в высоту (вместе со шпилем) и с его крыши открывается прекрасный вид на город.

Фото: instagram.com/mustseeminsk

Второклассники уже показали белорусскую «Эйфелеву башню» (Минская телебашня), «Венецию» (возле моста над Свислочью в Троицком предместье), «Лондонский глаз» (колесо обозрения в парке Горького).

Фото: instagram.com/mustseeminsk

Хотя Матвей и Стас завели аккаунт в Instagram только 30 сентября и сделали всего 10 публикаций, у ребят уже почти 250 подписчиков, и ни один их постов не остаётся без комментариев. «Очень красивый вид! Сразу хочется погулять по улицам города!», «Вид просто шикарный! Молодцы! Классная идея!», «Крутое фото, не сразу понял, что это не в Америке! (сначала увидел буквы кириллицы на фото, а потом прочитал описание к фото)», «Я не каталась на катамаране, но была в Венеции, очень красивый город! Вы большие молодцы, что путешествуете».

Фото: instagram.com/mustseeminsk