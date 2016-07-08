Глупая ситуация: Александр Кокорин извинился за вечеринку в Монако

Новости России. Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин заявил, что сожалеет о скандале с вечеринкой в Монте-Карло.

Спортсмен отметил, что сам факт его пребывания в ночном клубе выглядел глупо.

Александр Кокорин:

Я сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал. И хотел бы попросить прощения. Наверное, неправильно, что на тебя вешают все грехи. Сейчас осознаю, что самим фактом появления в подобном заведении, эта ситуация выглядела глупо. Прошу прощения у своих близких и родных, у руководства ФК и сборной, а также болельщиков, которые переживали за нашу страну.

В ночном клубе Twiga в Монако футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили вечеринку с кальяном и шампанским. Видеозапись происходящего появилась в сети Instagram.

Футболисты купили около 500 бутылок дорогого шампанского и угостили им всех желающих.

По информации СМИ, российские спортсмены потратили на вечеринку примерно 250 тысяч евро. Нападающий «Зенита» утверждает, что ни он, ни Мамаев не имеют отношения к шампанскому и баснословных суммам, о которых сообщали журналисты.



Фанатов возмутило и то, что футболисты отправились в Монте-Карло после того, как сборная вылетела с чемпионата Европы. Такое празднование неудачи назвали циничным.

Сегодня Кокорин во всеуслышание заявил, что признает: «нечего было праздновать».

На волне скандала Мамаева перевели в молодежный состав «Краснодара», а Кокорина – в состав «Зенита-2».

Что известно о 25-летнем Александре Кокорине? Здесь подробности.

В Кремле поведение российских футболистов в Монако назвали «тщеславным безобразием».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

Об эксцессе, безусловно, слышали все, включая президента. Это получило очень широкое медийное освещение, широкий общественный отклик. Здесь, наверное, нужно все-таки быть очень осторожным, и сначала определиться, было это тщеславное безобразие оплачено нашими футболистами или кем-то другим. Здесь, понимаете, голословно так вот просто бросать камни очень легко.



Тем временем, свыше 360 тысяч человек подписали размещенную на сайте Change.org петицию о роспуске сборной России по футболу. Автор петиции предлагает распустить российскую национальную команду «как не оправдавшую надежд» и сформировать новый состав, а сэкономленные деньги направить на программы развития молодых игроков и строительство футбольных полей.