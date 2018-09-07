«От души и чистого сердца»: Виталий Карпанов снял клип о малой родине

За несколько дней ролик набрал более 30 тысяч просмотров. Призывая фанатов оценить своё новое творение, Виталий написал: «от души и чистого сердца, ловите рэпчик Белорусского Перца!».

Новости Беларуси. 4 сентября Виталий Карпанов выпустил клип на тему малой родины. К слову, лидер группы «Дрозды» так и назвал музыкальное видео – «Малая Родина».

В клипе Карпанов поёт о сложностях, с которыми приходится сталкиваться жителям сельской местности, о том, что в детстве хочется уехать со своей малой родины и лишь много позже появляется желание вернуться.

«Ты не теряйся, давай, возвращайся. И не забывай – родителям набирай», – заканчивает песню Виталий и уходит в закат. Или, возможно, в рассвет.