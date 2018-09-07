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«От души и чистого сердца»: Виталий Карпанов снял клип о малой родине

07 сентября 2018 10:32
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Новости Беларуси. 4 сентября Виталий Карпанов выпустил клип на тему малой родины. К слову, лидер группы «Дрозды» так и назвал музыкальное видео – «Малая Родина».  

За несколько дней ролик набрал более 30 тысяч просмотров. Призывая фанатов оценить своё новое творение, Виталий написал: «от души и чистого сердца, ловите рэпчик Белорусского Перца!».  

«От души и чистого сердца»: Виталий Карпанов снял клип о малой родине-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ДРОЗДЫ ТВ»  

В клипе Карпанов поёт о сложностях, с которыми приходится сталкиваться жителям сельской местности, о том, что в детстве хочется уехать со своей малой родины и лишь много позже появляется желание вернуться.  

«Ты не теряйся, давай, возвращайся. И не забывай – родителям набирай», – заканчивает песню Виталий и уходит в закат. Или, возможно, в рассвет.  

«От души и чистого сердца»: Виталий Карпанов снял клип о малой родине-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ДРОЗДЫ ТВ»  

Хотя клип о малой родине, он снимался не в Воложинском районе, где рос будущий лидер группы «Дрозды», а в Минске.  

Комментаторы похвалили новую работу Виталия и отметили странный выбор места для съёмок.  

«От души и чистого сердца»: Виталий Карпанов снял клип о малой родине-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ДРОЗДЫ ТВ»  

«Крутяк! Что песня, что клип! Виталик, спасибо, повеселил»,  

«Виталик, обожаю тебя, молодец! Чувство юмора наше всё!﻿»,  

«Вполне очевидно, что выбор локации странный. Почему не в поле/на ферме где-нибудь?»,  

«Мир спасёт только чувство юмора и самоирония! Круто!».  

«От души и чистого сердца»: Виталий Карпанов снял клип о малой родине-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ДРОЗДЫ ТВ»  

Ролики Виталия Карпанова часто привлекают внимание и становятся популярны. Например, в конце лета Карпанов опубликовал видеозапись, где он вместе с Никитой Джигурдой спел несколько изменённый вариант песни «Не танцую». В середине лета артист снялся в клипе вместе с Анатолием Ярмоленко и Ксенией Левичк. А недавно Виталий показал свою малую родину нашему телеканалу.  

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# Кино # калейдоскоп # Виталий Карпанов

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