Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха

На неделе астролог Жули Патриат создала для французского «Vogue» необычный гороскоп. Специалист назвала места отдыха для всех знаков Зодиака. Оказывается, Весам пора в Тоскану, Овнам в Бразилию, а Близнецам в Мексику. Мы представляем перевод статьи, ставшей очень популярной. Читайте гороскоп на июль и скорее выбирайте место для отдыха. Овен Знак огня Планета: Марс Темперамент: динамичный, независимый Вы первый знак весны. В это время все расцветает. Вы любите чувствовать себя свободно в движениях и мыслях. Представители знака Овен организовывают и планируют отдых в соответствии со спонтанными вкусами и желаниями. Овнам нужно место, где они выпустят пар, укрепят здоровье физическими упражнениями и насладятся свежим воздухом. Где отдохнуть: Бразилия



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Телец Знак земли Планета: Венера Темперамент: чувственный, добродетельный, сосредоточенный Зачем Тельцы ездят в отпуск? Бездельничать, кушать вкусную еду, общаться с друзьями. Вы не хотите сложностей. Главное для Тельца – наслаждаться каждым моментом и хорошей компанией. Вы не из тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку, вы выберете то, что объединит людей вокруг большого стола.

Где отдохнуть: Прованс, Корсика, остров Ре





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Близнецы Знак воздуха Планета: Меркурий Темперамент: оптимистичный, общительный, любопытный Близнецы часто меняют места отдыха и не возвращаются в одно место дважды. Чтобы успокоить ваше любопытство, прогуляйтесь по музеям и улицам города. Будет комфортнее, если отправитесь в отпуск с единомышленниками.

Где отдохнуть: Италия, Греция, Египет, Мексика





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Рак Знак воды Планета: Луна Темперамент: творческий, мечтательный, интроверт Летом Раки хотят спокойствия. Вы чувствуете себя счастливым, когда лежите на песчаном пляже, слушаете волны и чувствуете себя расслабленным в окружении близких. Где отдохнуть: Бретань, остров Ре, Майорка

Источник фото: instagram.com/menorka

Лев Знак огня Планета: Солнце Темперамент: волевой, позитивный, щедрый Вам нужно побольше солнца, чтобы насладиться отдыхом. Львы несут в мир энергию и любовь, делятся этим с окружающими. Вы любите быть в центре внимания, поэтому ходите на вечеринки. Львы ненавидят, когда их копируют, поэтому всегда стараются выделяться. Львам нравится быть с друзьями и семьей вокруг большого стола. Где отдохнуть: Ибица

Источник фото: instagram.com/i.too.do.films/

Дева Знак земли Планета: Меркурий Темперамент: наблюдательный, сосредоточенный Представители знака Дева всегда планируют свой отпуск до мелочей. Когда дело доходит до отпуска, вы хотите, чтобы вас оставили в покое, и ждете тишины. С одной стороны, вы любите приключения, но с другой стороны, терпеть не можете менять свои планы в последнюю минуту. Цель поездки – отдохнуть от стрессов. Где отдохнуть: Прованс

Источник фото: instagram.com/provence

Весы Знак воздуха Планета: Венера Темперамент: эстет, общительный, тактичный От отдыха Весы ждут мира и спокойствия. Вы хотите, чтобы все были счастливы, иногда даже забываете о себе. Весы хотят отдохнуть в красивом месте с богатой культурной историей. Вы часто прогуливаетесь и не представляете отдыха без поездки за границу. Чтобы освежить разум и тело, займитесь медитацией на пляже. Где отдохнуть: Тоскана



Источник фото: instagram.com/visit_florence/

Скорпион Знак воды Планета: Марс Темперамент: чувственный, сильный, самоуверенный Вам по душе суета и жизнь, которая бурлит событиями. Для отдыха вы выбираете места, которые редко публикуются в социальных сетях. Вы тщательно продумываете поездку, а ваши спутники даже не берутся помогать в этом, потому что у вас здорово получается. Где отдохнуть: Коста-Рика, Мозамбик, Шри-Ланка



Источник фото: instagram.com/wanderblondies/

Стрелец Знак огня Планета: Юпитер Темперамент: решительный, независимый, энтузиазм Вы хотите приключений, а поэтому ищете новые места. Вы жаждете свободы, чтобы открыть новые горизонты. Стрельцов привлекает культура и культовые места. Что-то простое слишком обыденно для вас. Где отдохнуть: Камбоджа, Вьетнам, Индия, Стамбул

Источник фото: instagram.com/mohammed_rabat_/

Козерог Знак земли Планета: Сатурн Темперамент: честный, мудрый, терпеливый Козероги хотят отдохнуть в горах. Вы с удовольствием отправитесь в поход, наматывая километры. Одиночество вас не страшит, но вы не против и отдохнуть с друзьями или семьей. Медитация хорошо помогает вам успокоиться и восстановить силы, не забывайте об этом. Где отдохнуть: фьорды Норвегии, Тибет, горы

Источник фото: instagram.com/tktravelgram/

Водолей Знак воздуха Планета: Уран Темперамент: свободный, щедрый Водолею, как представителю самого независимого знака Зодиака, по душе авангардные взгляды. Вы опережаете события и отправляетесь в те места, которые остальные посетят только через несколько лет. Вы лидер, поэтому сами формируете туристическую группу. Водолеи любят свежий воздух и не могут долго находиться в запертом помещении. Где отдохнуть: Австралия, США

Источник фото: instagram.com/australia/

Рыбы Знак воды Планета: Нептун Темперамент: интуитивный, мечтательный, чувственный Для Рыб главное, чтобы отдых был спокойным, без стрессов. Вам нравится находиться на пляже у океана, это придает бодрость. Долгая дорога необязательна для Рыб. Вам неплохо недалеко от дома на шезлонге с книгой. Где отдохнуть: Ле-Лаванда, Корсика