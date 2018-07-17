Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха
На неделе астролог Жули Патриат создала для французского «Vogue» необычный гороскоп. Специалист назвала места отдыха для всех знаков Зодиака. Оказывается, Весам пора в Тоскану, Овнам в Бразилию, а Близнецам в Мексику. Мы представляем перевод статьи, ставшей очень популярной.
Читайте гороскоп на июль и скорее выбирайте место для отдыха.
Овен
Знак огня
Планета: Марс
Темперамент: динамичный, независимый
Вы первый знак весны. В это время все расцветает. Вы любите чувствовать себя свободно в движениях и мыслях. Представители знака Овен организовывают и планируют отдых в соответствии со спонтанными вкусами и желаниями. Овнам нужно место, где они выпустят пар, укрепят здоровье физическими упражнениями и насладятся свежим воздухом.
Где отдохнуть: Бразилия
Источник фото: instagram.com/brazil
Телец
Знак земли
Планета: Венера
Темперамент: чувственный, добродетельный, сосредоточенный
Зачем Тельцы ездят в отпуск? Бездельничать, кушать вкусную еду, общаться с друзьями. Вы не хотите сложностей. Главное для Тельца – наслаждаться каждым моментом и хорошей компанией. Вы не из тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку, вы выберете то, что объединит людей вокруг большого стола.
Где отдохнуть: Прованс, Корсика, остров Ре
Источник фото: instagram.com/cossumarco__/
Близнецы
Знак воздуха
Планета: Меркурий
Темперамент: оптимистичный, общительный, любопытный
Близнецы часто меняют места отдыха и не возвращаются в одно место дважды. Чтобы успокоить ваше любопытство, прогуляйтесь по музеям и улицам города. Будет комфортнее, если отправитесь в отпуск с единомышленниками.
Где отдохнуть: Италия, Греция, Египет, Мексика
Источник фото: instagram.com/architectureoskar/
Рак
Знак воды
Планета: Луна
Темперамент: творческий, мечтательный, интроверт
Летом Раки хотят спокойствия. Вы чувствуете себя счастливым, когда лежите на песчаном пляже, слушаете волны и чувствуете себя расслабленным в окружении близких.
Где отдохнуть: Бретань, остров Ре, Майорка
Источник фото: instagram.com/menorka
Лев
Знак огня
Планета: Солнце
Темперамент: волевой, позитивный, щедрый
Вам нужно побольше солнца, чтобы насладиться отдыхом. Львы несут в мир энергию и любовь, делятся этим с окружающими. Вы любите быть в центре внимания, поэтому ходите на вечеринки. Львы ненавидят, когда их копируют, поэтому всегда стараются выделяться. Львам нравится быть с друзьями и семьей вокруг большого стола.
Где отдохнуть: Ибица
Источник фото: instagram.com/i.too.do.films/
Дева
Знак земли
Планета: Меркурий
Темперамент: наблюдательный, сосредоточенный
Представители знака Дева всегда планируют свой отпуск до мелочей. Когда дело доходит до отпуска, вы хотите, чтобы вас оставили в покое, и ждете тишины. С одной стороны, вы любите приключения, но с другой стороны, терпеть не можете менять свои планы в последнюю минуту. Цель поездки – отдохнуть от стрессов.
Где отдохнуть: Прованс
Источник фото: instagram.com/provence
Весы
Знак воздуха
Планета: Венера
Темперамент: эстет, общительный, тактичный
От отдыха Весы ждут мира и спокойствия. Вы хотите, чтобы все были счастливы, иногда даже забываете о себе. Весы хотят отдохнуть в красивом месте с богатой культурной историей. Вы часто прогуливаетесь и не представляете отдыха без поездки за границу. Чтобы освежить разум и тело, займитесь медитацией на пляже.
Где отдохнуть: Тоскана
Источник фото: instagram.com/visit_florence/
Скорпион
Знак воды
Планета: Марс
Темперамент: чувственный, сильный, самоуверенный
Вам по душе суета и жизнь, которая бурлит событиями. Для отдыха вы выбираете места, которые редко публикуются в социальных сетях. Вы тщательно продумываете поездку, а ваши спутники даже не берутся помогать в этом, потому что у вас здорово получается.
Где отдохнуть: Коста-Рика, Мозамбик, Шри-Ланка
Источник фото: instagram.com/wanderblondies/
Стрелец
Знак огня
Планета: Юпитер
Темперамент: решительный, независимый, энтузиазм
Вы хотите приключений, а поэтому ищете новые места. Вы жаждете свободы, чтобы открыть новые горизонты. Стрельцов привлекает культура и культовые места. Что-то простое слишком обыденно для вас.
Где отдохнуть: Камбоджа, Вьетнам, Индия, Стамбул
Источник фото: instagram.com/mohammed_rabat_/
Козерог
Знак земли
Планета: Сатурн
Темперамент: честный, мудрый, терпеливый
Козероги хотят отдохнуть в горах. Вы с удовольствием отправитесь в поход, наматывая километры. Одиночество вас не страшит, но вы не против и отдохнуть с друзьями или семьей. Медитация хорошо помогает вам успокоиться и восстановить силы, не забывайте об этом.
Где отдохнуть: фьорды Норвегии, Тибет, горы
Источник фото: instagram.com/tktravelgram/
Водолей
Знак воздуха
Планета: Уран
Темперамент: свободный, щедрый
Водолею, как представителю самого независимого знака Зодиака, по душе авангардные взгляды. Вы опережаете события и отправляетесь в те места, которые остальные посетят только через несколько лет. Вы лидер, поэтому сами формируете туристическую группу. Водолеи любят свежий воздух и не могут долго находиться в запертом помещении.
Где отдохнуть: Австралия, США
Источник фото: instagram.com/australia/
Рыбы
Знак воды
Планета: Нептун
Темперамент: интуитивный, мечтательный, чувственный
Для Рыб главное, чтобы отдых был спокойным, без стрессов. Вам нравится находиться на пляже у океана, это придает бодрость. Долгая дорога необязательна для Рыб. Вам неплохо недалеко от дома на шезлонге с книгой.
Где отдохнуть: Ле-Лаванда, Корсика
Источник фото: instagram.com/juliannavezza/