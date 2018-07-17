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Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха

17 июля 2018 16:47
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На неделе астролог Жули Патриат создала для французского «Vogue» необычный гороскоп. Специалист назвала места отдыха для всех знаков Зодиака. Оказывается, Весам пора в Тоскану, Овнам в Бразилию, а Близнецам в Мексику. Мы представляем перевод статьи, ставшей очень популярной. 

Читайте гороскоп на июль и скорее выбирайте место для отдыха.

Овен 

Знак огня

Планета: Марс 

Темперамент: динамичный, независимый

Вы первый знак весны. В это время все расцветает. Вы любите чувствовать себя свободно в движениях и мыслях. Представители знака Овен организовывают и планируют отдых в соответствии со спонтанными вкусами и желаниями. Овнам нужно место, где они выпустят пар, укрепят здоровье физическими упражнениями и насладятся свежим воздухом.

Где отдохнуть: Бразилия

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-1


Источник фото: instagram.com/brazil

Телец

Знак земли

Планета: Венера

Темперамент: чувственный, добродетельный, сосредоточенный

Зачем Тельцы ездят в отпуск? Бездельничать, кушать вкусную еду, общаться с друзьями. Вы не хотите сложностей. Главное для Тельца – наслаждаться каждым моментом и хорошей компанией. Вы не из тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку, вы выберете то, что объединит людей вокруг большого стола.

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-4

Где отдохнуть: Прованс, Корсика, остров Ре 


Источник фото: instagram.com/cossumarco__/

Близнецы

Знак воздуха

Планета: Меркурий

Темперамент: оптимистичный, общительный, любопытный 

Близнецы часто меняют места отдыха и не возвращаются в одно место дважды. Чтобы успокоить ваше любопытство, прогуляйтесь по музеям и улицам города. Будет комфортнее, если отправитесь в отпуск с единомышленниками.

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-7

Где отдохнуть: Италия, Греция, Египет, Мексика 


Источник фото: instagram.com/architectureoskar/

Рак

Знак воды

Планета: Луна

Темперамент: творческий, мечтательный, интроверт

Летом Раки хотят спокойствия. Вы чувствуете себя счастливым, когда лежите на песчаном пляже, слушаете волны и чувствуете себя расслабленным в окружении близких.

Где отдохнуть: Бретань, остров Ре, Майорка 

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-10

Источник фото: instagram.com/menorka

Лев

Знак огня

Планета: Солнце

Темперамент: волевой, позитивный, щедрый

Вам нужно побольше солнца, чтобы насладиться отдыхом. Львы несут в мир энергию и любовь, делятся этим с окружающими. Вы любите быть в центре внимания, поэтому ходите на вечеринки. Львы ненавидят, когда их копируют, поэтому всегда стараются выделяться. Львам нравится быть с друзьями и семьей вокруг большого стола.

Где отдохнуть: Ибица 

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-13

Источник фото: instagram.com/i.too.do.films/

Дева

Знак земли

Планета: Меркурий 

Темперамент: наблюдательный, сосредоточенный 

Представители знака Дева всегда планируют свой отпуск до мелочей. Когда дело доходит до отпуска, вы хотите, чтобы вас оставили в покое, и ждете тишины. С одной стороны, вы любите приключения, но с другой стороны, терпеть не можете менять свои планы в последнюю минуту. Цель поездки – отдохнуть от стрессов.

Где отдохнуть: Прованс

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-16

Источник фото: instagram.com/provence

Весы

Знак воздуха

Планета: Венера

Темперамент: эстет, общительный, тактичный

От отдыха Весы ждут мира и спокойствия. Вы хотите, чтобы все были счастливы, иногда даже забываете о себе. Весы хотят отдохнуть в красивом месте с богатой культурной историей. Вы часто прогуливаетесь и не представляете отдыха без поездки за границу. Чтобы освежить разум и тело, займитесь медитацией на пляже.

Где отдохнуть: Тоскана

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-19


Источник фото: instagram.com/visit_florence/

Скорпион

Знак воды

Планета: Марс

Темперамент: чувственный, сильный, самоуверенный

Вам по душе суета и жизнь, которая бурлит событиями. Для отдыха вы выбираете места, которые редко публикуются в социальных сетях. Вы тщательно продумываете поездку, а ваши спутники даже не берутся помогать в этом, потому что у вас здорово получается.

Где отдохнуть: Коста-Рика, Мозамбик, Шри-Ланка

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-22


Источник фото: instagram.com/wanderblondies/ 

Стрелец

Знак огня

Планета: Юпитер

Темперамент: решительный, независимый, энтузиазм

Вы хотите приключений, а поэтому ищете новые места. Вы жаждете свободы, чтобы открыть новые горизонты. Стрельцов привлекает культура и культовые места. Что-то простое слишком обыденно для вас.

Где отдохнуть: Камбоджа, Вьетнам, Индия, Стамбул

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-25

Источник фото: instagram.com/mohammed_rabat_/

Козерог

Знак земли

Планета: Сатурн

Темперамент: честный, мудрый, терпеливый

Козероги хотят отдохнуть в горах. Вы с удовольствием отправитесь в поход, наматывая километры. Одиночество вас не страшит, но вы не против и отдохнуть с друзьями или семьей. Медитация хорошо помогает вам успокоиться и восстановить силы, не забывайте об этом.

Где отдохнуть: фьорды Норвегии, Тибет, горы

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-28

Источник фото: instagram.com/tktravelgram/

Водолей

Знак воздуха

Планета: Уран

Темперамент: свободный, щедрый

Водолею, как представителю самого независимого знака Зодиака, по душе авангардные взгляды. Вы опережаете события и отправляетесь в те места, которые остальные посетят только через несколько лет. Вы лидер, поэтому сами формируете туристическую группу. Водолеи любят свежий воздух и не могут долго находиться в запертом помещении.

Где отдохнуть: Австралия, США 

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-31

Источник фото: instagram.com/australia/

Рыбы

Знак воды

Планета: Нептун

Темперамент: интуитивный, мечтательный, чувственный

Для Рыб главное, чтобы отдых был спокойным, без стрессов. Вам нравится находиться на пляже у океана, это придает бодрость. Долгая дорога необязательна для Рыб. Вам неплохо недалеко от дома на шезлонге с книгой.

Где отдохнуть: Ле-Лаванда, Корсика 

Кому в Тоскану, а кому в Австралию? Гороскоп, в котором указаны места для отдыха-34


Источник фото: instagram.com/juliannavezza/

# Туризм # калейдоскоп # Жули Патриат

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