Почему вы стесняетесь есть при других людях? Неочевидные признаки расстройства пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения – это заболевание, которое появляется в психике человека. Оно характеризуется нездоровым отношением к еде, что приводит к проблемам с физическим и ментальным здоровьем. РПП – это результат низкой и неустойчивой самооценки, отсутствия возможности объективно оценивать свою внешность. В основном такие проблемы приводят к анорексии, компульсивному перееданию или булимии, которые проявляются не только в физической форме, но и в психологической (как это зачастую бывает). Ведь все истоки расстройства пищевого поведения берутся только из нашей головы, и не всегда моральные «загоны» могут перерасти в серьёзные физические заболевания. Здесь нужно вовремя заметить существование проблемы и проработать её со специалистами.

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Чтобы предостеречь наших читателей от возможных проблем, мы решили рассказать о неочевидных признаках нездорового отношения к своему телу и приёмам пищи. Недовольство своей фигурой или внешностью в целом На первый взгляд это кажется банальным. Но это настолько очевидно, что многие даже и не замечают данный пункт. Некоторым людям кажется, что непринятие себя – это всего лишь пустяк, который появляется в подростковом возрасте, и с которым можно спокойно жить дальше во взрослой жизни. Однако это не так! Людям, которые не имеют стабильной и нормальной самооценки, легче навязать новые комплексы или усугубить старые. Ведь критика нас ранит только тогда, когда попадает уже в существующую в нашей голове рану. Замечания по поводу внешности, которым вы охотно верите, задевает вас только потому, что выдуманная картинка об идеале не совпадает с вашим предвзятым мнением о своей внешности. Навязчивое желание заниматься спортом Этот пункт вытекает из прошлого. Когда вы недовольны своим внешним видом, то стараетесь это исправить на тренажёрах. Не всегда желание заняться спортом исходит от благих намерений. Ведь физические нагрузки могут не только делать наше тело здоровее, но и приносить ему немало страданий и вреда, поскольку чрезмерное усердие в зале может привести к переутомлению и истощению.

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Здесь важно видеть грань: нет ничего плохого в том, что вы хотите быть здоровее, но часами изнурять себя тяжёлыми тренировками – ненормально. Подумайте, с какой целью вы стали заниматься спортом: чтобы стать более крепкими или для получения одобрения от окружающих? Ваше тело не должно подвергаться насилию с целью его подстраивания под стандарты общества. Ваше тело – это физическая оболочка, которая обеспечивает вам полноценную и здоровую жизнь в окружающей среде. И травмирование – не лучший способ благодарности.

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Постоянный подсчёт калорий и взвешивание Приём пищи – это процесс, при котором наш организм восполняет силы для правильного функционирования. То есть он требует столько питательных веществ, сколько ему необходимо в определённый период. Здесь важно чувствовать и понимать своё тело, различать психологический и физический голод. Чтобы наш организм не переедал от того, что мы любим кушать во время просмотра сериалов или в моменты, когда не знаем, чем себя занять, врачи советуют считать потребляемые калории и энергетическую ценность продуктов.

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Это помогает понять, каких ферментов мало в нашем организме, а каких у нас избыток. Благодаря чему и появилось правильное питание, где весь рацион построен на специально подобранных блюдах, которые обеспечивают нас всем необходимым. Однако в современном мире, где все стремятся к идеалу, подсчёт калорий приобрёл другой характер. Сейчас отслеживание количества потребляемой пищи – не признак заботы о своём здоровье, а желание стать стандартом. Именно поэтому боязнь съесть батончик и не записать его в свой заветный дневник – ненормально. Точно так же это работает и со взвешиванием тела. Если ваш вес не мешает нормальному функционированию – значит, он нормальный.

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Боязнь есть в окружении людей Испытывать стеснение и стыд за то, что вы, как обычный человек, хотите есть – ненормально. Ваш приём пищи не должен зависеть от того, есть ли рядом люди. Навязчивая мысль, что все будут смотреть, как вы едите – серьёзный стресс, который будет всё больше поглощать вас. Специалист по расстройствам пищевого поведения Синтия Бьюлик писала: «Понимание того, что нужно будет поесть в компании друзей, может доставить серьезное беспокойство тем, кто имеет дело с анорексией, перееданием или любыми другими подобными заболеваниями». Если вы заметили у себя такую особенность, то рекомендуем обратиться к специалисту.

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Ритуалы перед приёмом пищи Если вы не можете есть спокойно, пока не разберёте блюдо на всего его составляющие, то это может свидетельствовать о РПП. Сюда также относится медленное пережёвывание пищи, будто желание насытиться одним маленьким кусочком, и постоянное взвешивание потребляемых продуктов (мол, вы съедите только 100 грамм пюре и ни ложки больше). Чтобы вы смогли подробнее узнать о расстройстве пищевого поведения, рекомендуем посмотреть фильм «До костей», где рассказывается история девушки, страдающей таким недугом.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «До костей»