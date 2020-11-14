Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей

Детство – это всегда сложно. Выросшие взрослые часто идеализируют свои юные годы. Кому не доводилось слышать, мол, поспать бы сейчас, поесть вкусной маминой еды или на улице бы просто каштаны пособирать?

Однако реальность совсем другая. Каштаны домой нести нельзя, придётся оставить все свои усилия на улице. Вместо вкусной маминой еды тебя заставляют есть противный суп. А сон и вовсе не радует, ведь хочется потратить время как-нибудь повеселее.

А ещё в детстве трудно не переживать о своей внешности. Малейший прыщ или непослушный локон волос способны вызвать отчаяние. Но всё-таки детские фотографии это на самом деле то, что многие годы спустя вызывает улыбку.

Зендея