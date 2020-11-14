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Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей

14 ноября 2020 13:43
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Детство – это всегда сложно. Выросшие взрослые часто идеализируют свои юные годы. Кому не доводилось слышать, мол, поспать бы сейчас, поесть вкусной маминой еды или на улице бы просто каштаны пособирать?

Однако реальность совсем другая. Каштаны домой нести нельзя, придётся оставить все свои усилия на улице. Вместо вкусной маминой еды тебя заставляют есть противный суп. А сон и вовсе не радует, ведь хочется потратить время как-нибудь повеселее.

А ещё в детстве трудно не переживать о своей внешности. Малейший прыщ или непослушный локон волос способны вызвать отчаяние. Но всё-таки детские фотографии это на самом деле то, что многие годы спустя вызывает улыбку.

Зендея

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей -1

Фото: instagram.com/zendaya

Джейк Джилленхол

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей -4

Фото: instagram.com/jakegyllenhaal

Отар Кушанашвили

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей -7

Фото: instagram.com/otar.kushanashvili

Дуэйн Джонсон

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей -10

Фото: instagram.com/therock

Билли Айлиш

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей -13

Фото: instagram.com/billieeilish

Джаред Лето

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей -16

Фото: instagram.com/jaredleto

Арина Соболенко

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей -19

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Ким Кардашьян

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей -22

Фото: instagram.com/kimkardashian

Уилл Смит

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей -25

Фото: instagram.com/willsmith

Кстати, не так давно мы показали, как выглядели в молодости популярные актёры. Бен Стиллер и Джим Керри были настоящими красавцами – подробнее здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Джейк Джилленхол # Отар Кушанашвили # Дуэйн Джонсон # Билли Айлиш # Джаред Лето # Арина Соболенко # Ким Кардашьян # Уилл Смит # Фотофакт

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