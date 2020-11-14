Люди путают с Одри Хепбёрн. Девушка родилась с лицом знаменитости и рассказала, как ей живётся

Девушка часто слышала о том, что она очень похожа на звезду фильма «Завтрак у Тиффани». И в какой-то момент она решила воспользоваться этим. Как сообщает Daily Mail, Ханне Баркер из британского города Колчестер стали говорить, что она похожа на Одри Хепбёрн, в 15 лет. Поначалу англичанка просто соглашалась и добавляла, что ей часто об этом говорят.

Фото: Bettmann Archive и Kennedy News and Media

В какой-то момент Ханна решила, что раз уж она так похожа на Хепбёрн, то это отличный повод начать подражать знаменитой актрисе. Теперь 20-летняя девушка достигла впечатляющих успехов в этом деле, ведь отличить её от Одри могут только самые преданные фанаты артистки. «Много лет я была не уверена в своей внешности, а сейчас меня сравнивают с одной из самых красивых женщин, которые когда-либо жили. Это такой странный поворот», – признаётся Ханна.

Фото: Bud Fraker / Paramount / Kobal / REX / Shutterstock и Kennedy News and Media

Однако Баркер примеряет на себя образ Хепбёрн только ради фотографий и роликов, которые публикует в соцсетях. В обычной жизни девушка, наоборот, при помощи макияжа старается быть максимально непохожей на Одри, ведь она не хочет потерять свою индивидуальность в погоне за внешностью актрисы.

Фото: Daily Mail и Kennedy News and Media

Но даже так прохожие и пользователи соцсетей нередко спрашивают у Ханны, не является ли она родственницей Одри. Девушка с уверенностью отвечает, что не является. И, конечно, критики тоже есть. В основном это люди, которые ещё в детстве смотрели фильмы с Хепбёрн. Они думают, будто Баркер не просто ради забавных фотографий переодевается в знаменитость, а хочет заменить её. Ханна признаёт, что в чём-то подражает актрисе и даже хочет сделать с ней татуировку, поскольку звезда оказала большое влияние на её жизнь. Но всё-таки британка не пытается стать Одри, а предпочитает остаться собой.

Фото: Kennedy News and Media