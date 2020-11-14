Прямой эфир

Люди путают с Одри Хепбёрн. Девушка родилась с лицом знаменитости и рассказала, как ей живётся

14 ноября 2020 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка часто слышала о том, что она очень похожа на звезду фильма «Завтрак у Тиффани». И в какой-то момент она решила воспользоваться этим.

Как сообщает Daily Mail, Ханне Баркер из британского города Колчестер стали говорить, что она похожа на Одри Хепбёрн, в 15 лет. Поначалу англичанка просто соглашалась и добавляла, что ей часто об этом говорят.

Люди путают с Одри Хепбёрн. Девушка родилась с лицом знаменитости и рассказала, как ей живётся -1

Фото: Bettmann Archive и Kennedy News and Media 

В какой-то момент Ханна решила, что раз уж она так похожа на Хепбёрн, то это отличный повод начать подражать знаменитой актрисе. Теперь 20-летняя девушка достигла впечатляющих успехов в этом деле, ведь отличить её от Одри могут только самые преданные фанаты артистки.

«Много лет я была не уверена в своей внешности, а сейчас меня сравнивают с одной из самых красивых женщин, которые когда-либо жили. Это такой странный поворот», – признаётся Ханна.

Люди путают с Одри Хепбёрн. Девушка родилась с лицом знаменитости и рассказала, как ей живётся -4

Фото: Bud Fraker / Paramount / Kobal / REX / Shutterstock и Kennedy News and Media 

Однако Баркер примеряет на себя образ Хепбёрн только ради фотографий и роликов, которые публикует в соцсетях. В обычной жизни девушка, наоборот, при помощи макияжа старается быть максимально непохожей на Одри, ведь она не хочет потерять свою индивидуальность в погоне за внешностью актрисы.

Люди путают с Одри Хепбёрн. Девушка родилась с лицом знаменитости и рассказала, как ей живётся -7

Фото: Daily Mail и Kennedy News and Media 

Но даже так прохожие и пользователи соцсетей нередко спрашивают у Ханны, не является ли она родственницей Одри. Девушка с уверенностью отвечает, что не является. И, конечно, критики тоже есть. В основном это люди, которые ещё в детстве смотрели фильмы с Хепбёрн.

Они думают, будто Баркер не просто ради забавных фотографий переодевается в знаменитость, а хочет заменить её. Ханна признаёт, что в чём-то подражает актрисе и даже хочет сделать с ней татуировку, поскольку звезда оказала большое влияние на её жизнь. Но всё-таки британка не пытается стать Одри, а предпочитает остаться собой.

Люди путают с Одри Хепбёрн. Девушка родилась с лицом знаменитости и рассказала, как ей живётся -10

Фото: Kennedy News and Media

По словам Ханны, сейчас она мечтает побывать в Париже и Риме в тех же местах, где была Хепбёрн, чтобы повторить её фотографии. Но больше всего девушка хотела бы сыграть главную роль в каком-нибудь фильме, посвящённом памяти актрисы.

Кстати, ранее мы рассказывали о двойниках современных знаменитостей. Попробуйте отличить Бенедикта Камбербэтча от его фаната (подробнее здесь). 

# Звезды # калейдоскоп # Одри Хепберн # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад
14 ноября 2020 08:52

Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад

«Нужно обращать внимание на то, как быстро они разрастаются». Какие злаковые растения выбрать для своего сада
13 ноября 2020 09:40

«Нужно обращать внимание на то, как быстро они разрастаются». Какие злаковые растения выбрать для своего сада

Устройство по распознаванию цвета для незрячих детей разработала супружеская пара. Как оно работает
13 ноября 2020 08:14

Устройство по распознаванию цвета для незрячих детей разработала супружеская пара. Как оно работает