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Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад

14 ноября 2020 08:52
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Парень был объектом для насмешек в школе и после её окончания не видел никого из одноклассников десять лет. А затем пришло письмо.

Как сообщает VICE, в школе Стивен комплексовал из-за своего лишнего веса, а также играл на саксофоне. И хотя второе – это плюс, а не минус, популярности Стивену его владение музыкальным инструментом не добавляло.

Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE 

Молодой человек практически не разговаривал ни с кем из одноклассников, хотя тайно был влюблён в девушку по имени Кэти. Стивену не хватило решимости признаться ей в своих чувствах. Поэтому, окончив школу, парень выбросил из головы и её, и одноклассников.

Однако спустя десять лет он получил приглашение на встречу выпускников. Стивен растерялся. Он подумал, что такие встречи нужны для того, чтобы показать, как многого человеку удалось добиться в жизни. Но мужчина не считал себя успешным, хотя он работает дантистом и неплохо зарабатывает

Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE 

Но всё-таки отказаться от встречи выпускников он тоже не хотел. Тогда Стивен попросил о помощи журналистов, предложив им отправить вместо него человека, который выглядит лучше и увереннее. Идея была одобрена.

Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE 

Двойник отправился на вечеринку, а Стивен вместе с другими членами команды остался в машине, чтобы оттуда наблюдать за действиями своей замены.

Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад -10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE 

Двойник подходил к мужчинам, представлялся Стивеном и перебрасывался парой фраз. Бывшие одноклассники подозревали неладное, но предпочитали не ввязываться в долгие споры. А вот Кэти, в которую был влюблён Стивен, оказалась не против поспорить.

Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад -13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE 

Когда мужчина представился чужим именем, женщина уверенно ответила, что человек перед ней не может быть Стивеном. Двойник пытался замять разговор, но Кэти настойчиво просила рассказать о ней что-нибудь или хотя бы назвать её фамилию. И поскольку связи с настоящим Стивеном у мужчины не было, проверку фактами он не прошёл.

В итоге дантист всё-таки вышел к бывшим одноклассникам и рассказал о розыгрыше. Людям понравилась его затея, а сам Стивен был очень растроган, ведь он не думал, что его кто-то может вспомнить и отличить от двойника.

Кстати, ранее мы рассказывали про малыша, который стал популярен раньше, чем ему исполнился год. И вы точно знаете этого мальчика, ведь его прозвали «успешным ребёнком». Как он выглядит сейчас – смотрите здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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