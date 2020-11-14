Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад

Парень был объектом для насмешек в школе и после её окончания не видел никого из одноклассников десять лет. А затем пришло письмо. Как сообщает VICE, в школе Стивен комплексовал из-за своего лишнего веса, а также играл на саксофоне. И хотя второе – это плюс, а не минус, популярности Стивену его владение музыкальным инструментом не добавляло.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE

Молодой человек практически не разговаривал ни с кем из одноклассников, хотя тайно был влюблён в девушку по имени Кэти. Стивену не хватило решимости признаться ей в своих чувствах. Поэтому, окончив школу, парень выбросил из головы и её, и одноклассников. Однако спустя десять лет он получил приглашение на встречу выпускников. Стивен растерялся. Он подумал, что такие встречи нужны для того, чтобы показать, как многого человеку удалось добиться в жизни. Но мужчина не считал себя успешным, хотя он работает дантистом и неплохо зарабатывает

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE

Но всё-таки отказаться от встречи выпускников он тоже не хотел. Тогда Стивен попросил о помощи журналистов, предложив им отправить вместо него человека, который выглядит лучше и увереннее. Идея была одобрена.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE

Двойник отправился на вечеринку, а Стивен вместе с другими членами команды остался в машине, чтобы оттуда наблюдать за действиями своей замены.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE

Двойник подходил к мужчинам, представлялся Стивеном и перебрасывался парой фраз. Бывшие одноклассники подозревали неладное, но предпочитали не ввязываться в долгие споры. А вот Кэти, в которую был влюблён Стивен, оказалась не против поспорить.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VICE