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Уникальный случай. В семьях у братьев-близнецов родились три пары двойняшек

21 октября 2019 08:48
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Любой, кто мельком увидит семью Уинстанли, может подумать, что у него двоится в глазах.  

Близнецы Джон и Дейв создали семьи и стали родителями. За три года у семей родились три пары двойняшек, сообщает Daily Mail.  

Этот удивительный случай произошел в Великобритании.  

У Джона и Джейн родились Джеймс и Джошуа в 2016 году, а позже – Джек и Джоэл. Дейв и Эми в 2017 году стали родителями Сета и Джейка.    

Уникальный случай. В семьях у братьев-близнецов родились три пары двойняшек-1

«Все в семье говорили, что это должно было случиться. И когда я пошла на УЗИ на 12 неделе беременности, там было два сердцебиения», – призналась одна из матерей.  

О второй беременности Джейн сказала так: «Через три дня после того, как я узнала, что беременна, я почувствовала себя нехорошо, поэтому я просто знала, что я снова ждала близнецов. Я все время говорил Джону, чтобы он не думал, что у нас будет только один ребенок – мой живот быстро стал очень большим».  

Родители признаются, что им очень приятно, что дети очень близко общаются друг с другом.  

Врачи отметили, что это редкий случай и очень необычный.  

 Мама забыла поцеловать сына перед уходом на работу. Реакцию мальчика снял на видео отец (читать далее).  

# Дети # калейдоскоп

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