Уникальный случай. В семьях у братьев-близнецов родились три пары двойняшек

Любой, кто мельком увидит семью Уинстанли, может подумать, что у него двоится в глазах.

Близнецы Джон и Дейв создали семьи и стали родителями. За три года у семей родились три пары двойняшек, сообщает Daily Mail.

Этот удивительный случай произошел в Великобритании.

У Джона и Джейн родились Джеймс и Джошуа в 2016 году, а позже – Джек и Джоэл. Дейв и Эми в 2017 году стали родителями Сета и Джейка.