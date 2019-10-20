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Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину

20 октября 2019 12:39
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До Хэллоуина осталось чуть больше недели. Этот праздник ближе американцам и англичанам, но отмечается он в любом уголке земного шара, если есть желание принарядиться и потребовать у людей конфеты.

В большей мере Хэллоуин предназначается для детей, однако взрослые тоже любят этот праздник, ведь можно не только самому наконец-то надеть плащ графа Дракулы, но и облачить своё дитя в розовую фею, а жену в ведьму.

Мы решили посмотреть, в какие костюмы родители одевают своих детей, чтобы те ходили по улицам и выпрашивали сладости.

Чужой, гном и Гарри Поттер. Мама вяжет невероятные костюмы для своего маленького сына

Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину-1

Фото: instagram.com/katewestonian

Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину-3

Фото: instagram.com/alex21andra

Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину-5

Фото: instagram.com/prettylittlebabyshop

Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину-7

Фото: instagram.com/mar_hiii

Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину-9

Фото: instagram.com/creepy.glitter.owl

Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину-11

Фото: instagram.com/anna_postorino_photography

Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину-13

Фото: instagram.com/photos_bymal

Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину-15

Фото: instagram.com/alena.akvagrim

Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину-17

Фото: instagram.com/alex21andra

# Хэллоуин # калейдоскоп # Фотофакт

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