Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину

До Хэллоуина осталось чуть больше недели. Этот праздник ближе американцам и англичанам, но отмечается он в любом уголке земного шара, если есть желание принарядиться и потребовать у людей конфеты.

В большей мере Хэллоуин предназначается для детей, однако взрослые тоже любят этот праздник, ведь можно не только самому наконец-то надеть плащ графа Дракулы, но и облачить своё дитя в розовую фею, а жену в ведьму.

Мы решили посмотреть, в какие костюмы родители одевают своих детей, чтобы те ходили по улицам и выпрашивали сладости.

Чужой, гном и Гарри Поттер. Мама вяжет невероятные костюмы для своего маленького сына