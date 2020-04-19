Прочитали стихи и поздравили с Пасхой. Максим Галкин поделился новым семейным видео

Новости России. Максим Галкин, Алла Пугачёва и их дети отмечают православную Пасху. Шоумен на своей странице в Instagram опубликовал праздничный ролик.

На видео Гарри и Лиза Галкины прочитали стихотворение Андрея Усачёва «Пасха». А в завершение к ним присоединились родители, чтобы хором поздравить всех с этим особенным днём.

Поклонники в очередной раз поблагодарили Галкина за возможность увидеть, как он, Пугачёва и их дети проводят время. Отвечая на пожелания семьи, фанаты сказали главные слова: «Воистину воскрес!»

Кстати, совсем недавно Алла Пугачёва праздновала другое событие – ей исполнился 71 год.