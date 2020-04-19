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Прочитали стихи и поздравили с Пасхой. Максим Галкин поделился новым семейным видео

19 апреля 2020 08:18
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Новости России. Максим Галкин, Алла Пугачёва и их дети отмечают православную Пасху. Шоумен на своей странице в Instagram опубликовал праздничный ролик. 

«Христос воскрес!» – поздравил своих подписчиков артист. 

Прочитали стихи и поздравили с Пасхой. Максим Галкин поделился новым семейным видео-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

На видео Гарри и Лиза Галкины прочитали стихотворение Андрея Усачёва «Пасха». А в завершение к ним присоединились родители, чтобы хором поздравить всех с этим особенным днём. 

Поклонники в очередной раз поблагодарили Галкина за возможность увидеть, как он, Пугачёва и их дети проводят время. Отвечая на пожелания семьи, фанаты сказали главные слова: «Воистину воскрес!» 

Кстати, совсем недавно Алла Пугачёва праздновала другое событие – ей исполнился 71 год.

Как дети поздравили маму – смотрите здесь

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Гарри Галкин # Елизавета Галкина # Алла Пугачёва # Видеофакт

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