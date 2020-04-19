«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Как мы видим фильмы? Большинство видит в них юмор, актёрскую работу, интересный сюжет. Как видит кинокартины художник Дмитрий Грозов? Для него это всё предстаёт в образе японских мультиков – аниме.
Зачастую иллюстратор рисует персонажей голливудских фильмов, но есть у него парочка работ из советского кинематографа. И получается довольно весело.
«Иван Васильевич меняет профессию»
Фото: vk.com/public.ahriman
Фото: vk.com/public.ahriman
Фото: vk.com/public.ahriman
«Кавказская пленница»
Фото: vk.com/public.ahriman
«Любовь и голуби»
Фото: vk.com/public.ahriman
«Бриллиантовая рука»
Фото: vk.com/public.ahriman
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Фото: vk.com/public.ahriman
Фото: vk.com/public.ahriman
Фото: vk.com/public.ahriman
«В бой идут одни «старики»»
Фото: vk.com/public.ahriman
«Джентльмены удачи»
Фото: vk.com/public.ahriman
«Брат»
Фото: vk.com/public.ahriman
«Белое солнце пустыни»
Фото: vk.com/public.ahriman
«Морозко»
Фото: vk.com/public.ahriman
Кстати, ранее мы рассказывали о российской художнице, которая переосмыслила образы женских мультипликационных персонажей.
В их числе Василиса Прекрасная, Шамаханская царица, Золушка и другие (здесь подробнее).