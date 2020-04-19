«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле

Как мы видим фильмы? Большинство видит в них юмор, актёрскую работу, интересный сюжет. Как видит кинокартины художник Дмитрий Грозов? Для него это всё предстаёт в образе японских мультиков – аниме.

Зачастую иллюстратор рисует персонажей голливудских фильмов, но есть у него парочка работ из советского кинематографа. И получается довольно весело.

«Иван Васильевич меняет профессию»