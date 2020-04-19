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«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле

19 апреля 2020 07:50
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Как мы видим фильмы? Большинство видит в них юмор, актёрскую работу, интересный сюжет. Как видит кинокартины художник Дмитрий Грозов? Для него это всё предстаёт в образе японских мультиков – аниме. 

Зачастую иллюстратор рисует персонажей голливудских фильмов, но есть у него парочка работ из советского кинематографа. И получается довольно весело. 

«Иван Васильевич меняет профессию» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-1

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-3

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-5

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Кавказская пленница» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-8

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Любовь и голуби» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-11

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Бриллиантовая рука» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-14

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-17

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-19

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-21

Фото: vk.com/public.ahriman 

«В бой идут одни «старики»» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-24

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-27

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Брат» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-30

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Белое солнце пустыни» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-33

Фото: vk.com/public.ahriman 

«Морозко» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле-36

Фото: vk.com/public.ahriman 

Кстати, ранее мы рассказывали о российской художнице, которая переосмыслила образы женских мультипликационных персонажей.

В их числе Василиса Прекрасная, Шамаханская царица, Золушка и другие (здесь подробнее). 

# Художник # калейдоскоп # Дмитрий Грозов # Фотофакт

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