Первый день принца Джорджа в школе: день начинается с рукопожатия, никакого домашнего задания и обязательно балет

Новости Великобритании. Что делает начальную школу, находящуюся на берегу Темзы в жилом районе южного Лондона Баттерси, достойной будущего короля?
Новости Великобритании. Что делает начальную школу, находящуюся на берегу Темзы в жилом районе южного Лондона Баттерси, достойной будущего короля?
О том, что Джордж будет просто что-то лепить из пластилина или раскрашивать фигурки из папье-маше, не может быть и речи. В школе есть даже дискуссионный клуб для пятилеток, и у принца будет возможность стать его членом.
Получить знания для поступления в Оксбридж никогда не поздно: изучить философию, выучить итальянский, попробовать написать песню, научиться фехтовать, играть в гольф или освоить гончарное мастерство. В обязательную программу входит балет, причем непременно под аккомпанемент пианиста.
Кроме того, у школы есть шале в Австрийских Альпах, куда пяти- и шестилеток возят кататься на лыжах.
Отправив принца в школу, где мальчики и девочки учатся вместе, Кейт и Уильям нарушили традицию королевской семьи.
Пойдет ли в эту же школу Шарлотта? И будут ли Кейт и Уильям сами возить Джорджа в школу?
Дорога в школу – настоящий кошмар, и избежать пробок не помогут никакие богатства и привилегии.
Будет ли принц Джордж носить школьную форму?
Да. И непременно из Peter Jones. Он будет носить шорты – свой непременный атрибут, причем даже зимой, водолазку красного цвета и джемпер темно-синего цвета, а также красные носки и черные туфли. И обязательно рюкзак.
С чего начинается и чем заканчивается день в школе? С рукопожатий. Обучиться хорошим манерам никогда не поздно. Для будущих лидеров также очень важно поддерживать контакт глаз с учителем.
Домашние задания до четвертого класса не обязательны, хотя на успеваемость делается большой акцент. Родителям советуют позволять своим детям «ничего не делать» и даже напоминают, что «скука полезна, как и все в меру».
Какие еще знаменитости учились в школе?
Среди недавно закончивших школу знаменитых выпускников модель Кара Делевинь и певица Флоренс Уэлч.
А основала школу 76-летняя Джоанна Томас, бывшая актриса и мать троих детей.
Обеды в школе достойны короля
Большое внимание уделяется здоровому питанию.
У Джорджа, вероятно, сформирован более изысканный вкус, чем у его сверстников, так как его рацион включает рагу ягненка с чесноком и травами, бефстроганов с красным перцем и другие блюда.
Духа соревновательности добавляет спорт
Физической активности учащихся уделяется большое внимание и, что особенно важно для Кейт Миддлтон, известной своими спортивными достижениями в юном возрасте.
В школе учат доброте
Важным событием каждого семестра является День особой доброты, когда дети изучают права человека и узнают о людях, которые не так богаты.
«Быть добрым» – самое важное правило в школе, и ученики должны «закончить школу со сформированным чувством ответственности перед обществом» и «продолжать активно развиваться, добросовестно относясь к своему делу и заботясь о людях всего мира».
Перевод: Мария Харзеева
По материалам Daily Mail