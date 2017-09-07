Первый день принца Джорджа в школе: день начинается с рукопожатия, никакого домашнего задания и обязательно балет

Новости Великобритании. Что делает начальную школу, находящуюся на берегу Темзы в жилом районе южного Лондона Баттерси, достойной будущего короля?

О том, что Джордж будет просто что-то лепить из пластилина или раскрашивать фигурки из папье-маше, не может быть и речи. В школе есть даже дискуссионный клуб для пятилеток, и у принца будет возможность стать его членом.

Получить знания для поступления в Оксбридж никогда не поздно: изучить философию, выучить итальянский, попробовать написать песню, научиться фехтовать, играть в гольф или освоить гончарное мастерство. В обязательную программу входит балет, причем непременно под аккомпанемент пианиста.

Кроме того, у школы есть шале в Австрийских Альпах, куда пяти- и шестилеток возят кататься на лыжах. Отправив принца в школу, где мальчики и девочки учатся вместе, Кейт и Уильям нарушили традицию королевской семьи. Пойдет ли в эту же школу Шарлотта? И будут ли Кейт и Уильям сами возить Джорджа в школу? Дорога в школу – настоящий кошмар, и избежать пробок не помогут никакие богатства и привилегии.

Будет ли принц Джордж носить школьную форму? Да. И непременно из Peter Jones. Он будет носить шорты – свой непременный атрибут, причем даже зимой, водолазку красного цвета и джемпер темно-синего цвета, а также красные носки и черные туфли. И обязательно рюкзак. С чего начинается и чем заканчивается день в школе? С рукопожатий. Обучиться хорошим манерам никогда не поздно. Для будущих лидеров также очень важно поддерживать контакт глаз с учителем. Домашние задания до четвертого класса не обязательны, хотя на успеваемость делается большой акцент. Родителям советуют позволять своим детям «ничего не делать» и даже напоминают, что «скука полезна, как и все в меру». Какие еще знаменитости учились в школе? Среди недавно закончивших школу знаменитых выпускников модель Кара Делевинь и певица Флоренс Уэлч. А основала школу 76-летняя Джоанна Томас, бывшая актриса и мать троих детей. Обеды в школе достойны короля Большое внимание уделяется здоровому питанию.

У Джорджа, вероятно, сформирован более изысканный вкус, чем у его сверстников, так как его рацион включает рагу ягненка с чесноком и травами, бефстроганов с красным перцем и другие блюда. Духа соревновательности добавляет спорт Физической активности учащихся уделяется большое внимание и, что особенно важно для Кейт Миддлтон, известной своими спортивными достижениями в юном возрасте.