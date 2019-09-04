Нине Ургант – 90 лет. Как выглядят внуки и правнуки актрисы

Иван Ургант опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото бабушки Нины Ургант. На нем известная актриса в платье, бусах и с улыбкой. 4 сентября Нине Ургант исполнилось 90 лет.
Иван Ургант опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото бабушки Нины Ургант. На нем известная актриса в платье, бусах и с улыбкой. 4 сентября Нине Ургант исполнилось 90 лет.
Фото: instagram.com/urgantcom
Шоумен юмористично подписал фото. Он оставил под фото диалог с бабушкой. Он спросил, будет ли Нина краситься по случаю праздника. Иван Ургант очень любит бабушку и часто рассказывает о ней. Так, зимой текущего года шоумен расчищал улицы Петербурга от льда, чтобы его известная бабушка не поскользнулась.
Фото: instagram.com/urgantcom
Поклонников очаровало фото. Они оставили множество добрых комментариев и пожеланий, а также поздравили артистку с днем рождения.
Нина Ургант – мама актера Андрея Урганта, бабушка известного телеведущего Ивана Урганта и его единокровной сестры Марии. У актрисы четверо внуков: Нина, Валерия, Эмир и Габриэль.
Мария – дочь Андрея Урганта от второго брака. Ей 35 лет и она проживает в Нидерландах с двумя детьми – Эмиром и Габриелем. В сети фото Марии почти нет.
Андрей Ургант и его сын Иван Ургант
Фото: instagram.com/urgantcom. Андрей и Иван
Дети Ивана Урганта Валерия и Нина
Фото: instagram.com/urgantcom. Валерия
Фото: instagram.com/urgantcom. Нина
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