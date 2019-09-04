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Нине Ургант – 90 лет. Как выглядят внуки и правнуки актрисы

04 сентября 2019 11:31
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Иван Ургант опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото бабушки Нины Ургант. На нем известная актриса в платье, бусах и с улыбкой. 4 сентября Нине Ургант исполнилось 90 лет.

Нине Ургант – 90 лет. Как выглядят внуки и правнуки актрисы-1

Фото: instagram.com/urgantcom

Шоумен юмористично подписал фото. Он оставил под фото диалог с бабушкой. Он спросил, будет ли Нина краситься по случаю праздника. Иван Ургант очень любит бабушку и часто рассказывает о ней. Так, зимой текущего года шоумен расчищал улицы Петербурга от льда, чтобы его известная бабушка не поскользнулась.

Нине Ургант – 90 лет. Как выглядят внуки и правнуки актрисы-4

Фото: instagram.com/urgantcom

Поклонников очаровало фото. Они оставили множество добрых комментариев и пожеланий, а также поздравили артистку с днем рождения.

Нина Ургант – мама актера Андрея Урганта, бабушка известного телеведущего Ивана Урганта и его единокровной сестры Марии. У актрисы четверо внуков: Нина, Валерия, Эмир и Габриэль.  

Мария – дочь Андрея Урганта от второго брака. Ей 35 лет и она проживает в Нидерландах с двумя детьми – Эмиром и Габриелем. В сети фото Марии почти нет.  

Андрей Ургант и его сын Иван Ургант

Нине Ургант – 90 лет. Как выглядят внуки и правнуки актрисы-7

Фото: instagram.com/urgantcom. Андрей и Иван

Дети Ивана Урганта Валерия и Нина

Нине Ургант – 90 лет. Как выглядят внуки и правнуки актрисы-10

Фото: instagram.com/urgantcom. Валерия

Нине Ургант – 90 лет. Как выглядят внуки и правнуки актрисы-12

Фото: instagram.com/urgantcom. Нина

В текущем году Алла Пугачева отпраздновала 70 лет. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Нина Ургант # Андрей Ургант # Фотофакт

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