Нине Ургант – 90 лет. Как выглядят внуки и правнуки актрисы

Иван Ургант опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото бабушки Нины Ургант. На нем известная актриса в платье, бусах и с улыбкой. 4 сентября Нине Ургант исполнилось 90 лет.

Фото: instagram.com/urgantcom

Шоумен юмористично подписал фото. Он оставил под фото диалог с бабушкой. Он спросил, будет ли Нина краситься по случаю праздника. Иван Ургант очень любит бабушку и часто рассказывает о ней. Так, зимой текущего года шоумен расчищал улицы Петербурга от льда, чтобы его известная бабушка не поскользнулась.

Фото: instagram.com/urgantcom

Поклонников очаровало фото. Они оставили множество добрых комментариев и пожеланий, а также поздравили артистку с днем рождения. Нина Ургант – мама актера Андрея Урганта, бабушка известного телеведущего Ивана Урганта и его единокровной сестры Марии. У актрисы четверо внуков: Нина, Валерия, Эмир и Габриэль. Мария – дочь Андрея Урганта от второго брака. Ей 35 лет и она проживает в Нидерландах с двумя детьми – Эмиром и Габриелем. В сети фото Марии почти нет. Андрей Ургант и его сын Иван Ургант

Фото: instagram.com/urgantcom. Андрей и Иван

Дети Ивана Урганта Валерия и Нина

Фото: instagram.com/urgantcom. Валерия

Фото: instagram.com/urgantcom. Нина