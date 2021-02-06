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Внучка поделилась фотографией дедушки в соцсетях, и мужчина стал небольшой знаменитостью

06 февраля 2021 10:27
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Мужчина сделал селфи и получил свою порцию популярности. Внучки и бурундуки способны и не на такое. 

Пользовательница Reddit под ником Bosvert234 рассказала, что не так давно умерла её бабушка. Чтобы супруг женщины не грустил и не чувствовал себя одиноким, внучка подарила ему мобильный телефон. 

На протяжении многих лет мужчина подкармливал птиц и белок, насыпая еду в кормушки, размещённые на участке. До этого он не кормил животных с рук, но после смерти жены решил приманивать птиц и белок поближе. 

И вот в один из таких «удачных» случаев мужчина захотел сделать первое селфи. Чтобы выглядеть лучше, дедушка Bosvert234 снял очки, но ему пришлось прищуриться, чтобы увидеть кнопку и нажать на неё. Вот что получилось. 

Внучка поделилась фотографией дедушки в соцсетях, и мужчина стал небольшой знаменитостью -1

Фото: reddit.com/user/bosvert234 

Пользователи reddit пришли в восторг. Они отметили, что дедушка выглядит очень круто, в этом ему помогает его кажущаяся небрежность. И, конечно, сидящий рядом с ним бурундук. Некоторые комментаторы пошутили, что мужчина – принцесса Disney, ведь только от них не убегают животные. 

Кстати, ранее мы рассказывали про семь популярных поз в Instagram. Наверняка и у вас есть похожая фотография (здесь подробнее). 

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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