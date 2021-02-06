Внучка поделилась фотографией дедушки в соцсетях, и мужчина стал небольшой знаменитостью

Мужчина сделал селфи и получил свою порцию популярности. Внучки и бурундуки способны и не на такое.

Пользовательница Reddit под ником Bosvert234 рассказала, что не так давно умерла её бабушка. Чтобы супруг женщины не грустил и не чувствовал себя одиноким, внучка подарила ему мобильный телефон.

На протяжении многих лет мужчина подкармливал птиц и белок, насыпая еду в кормушки, размещённые на участке. До этого он не кормил животных с рук, но после смерти жены решил приманивать птиц и белок поближе.

И вот в один из таких «удачных» случаев мужчина захотел сделать первое селфи. Чтобы выглядеть лучше, дедушка Bosvert234 снял очки, но ему пришлось прищуриться, чтобы увидеть кнопку и нажать на неё. Вот что получилось.