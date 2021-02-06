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Мужчина опасался хакеров, но в этом не было нужды. Зато теперь придётся хорошенько поговорить с сыном

06 февраля 2021 08:43
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Мужчина стал получать неприятные письма и обратился за помощью. Оказалось, отправителем был сын. 

Как сообщает India Today, в начале января житель индийского города Газиабад Раджив Кумар начал получать письма с угрозами. Неизвестный требовал 100 миллионов рупий (1,3 млн долларов США). Отправитель писем обещал опубликовать некоторые фотографии Кумара, а также данные о его семье, если мужчина не выполнит требования. 

Мужчина опасался хакеров, но в этом не было нужды. Зато теперь придётся хорошенько поговорить с сыном -1

Фото: pixabay.com

Сначала Раджив решил просто игнорировать мошенника, но тот на самом деле владел информацией о его семье. Тогда в середине января мужчина обратился в полицию. Правоохранители быстро установили виновника. 

Оказалось, что «хакером» был 11-летний сын Кумара. Пятиклассник хотел больше денег на карманные расходы, поэтому нашёл в Сети информацию по взлому электронных ящиков, получил доступ к данным отца и начал его шантажировать. 

Дальнейшая судьба ребёнка неизвестна, но теперь Радживу придётся серьёзнее отнестись к воспитанию сына. 

Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который хотел подшутить над коллегами, но зашёл слишком далеко. За подобные розыгрыши приходится платить – подробнее здесь

# Интернет-мошенничество # калейдоскоп

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