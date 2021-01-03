А у вас есть такое фото? Семь популярных поз для удачных снимков
Удачная фотография – это целое искусство. Потребуются хороший фотоаппарат, подходящий момент, правильное падение света и нужная тень, постобработка и так далее. И, конечно, не обойтись без красивой позы.
Сразу стоит заметить, что их есть великое множество, но также встречаются и шаблонные варианты. И пусть они шаблонные, снимки от этого хуже не становятся. И вот семь поз, в которых, возможно, вы узнаете себя.
Ладонь в волосах
Вероятно, самая популярная поза. Встречаются варианты крупного плана и дальнего. Есть разные дополнительные детали. Но в том или ином виде в почти каждом женском Instagram-аккаунте можно найти такую фотографию.
Фото: instagram.com/mkozhevnikova
Фото: instagram.com/alsou_a
Фото: instagram.com/ververa
Приседания
Чуть менее популярная поза, но она смело занимает второе место. В каком-то смысле она даже на первом, ведь «ладонь в волосах» легко найти в женских аккаунтах, но очень редко в мужских. «Приседания» часто встречаются в женских, и довольно распространены в мужских аккаунтах.
Фото: instagram.com/tatsianakorzh
Фото: instagram.com/mila_sivatskaya
Фото: instagram.com/smorkovkina
Руки в боки
Поза, которая простирается в глубь веков и хранится где-то в недрах генетической памяти. Каждый ребёнок, поздно возвращаясь домой, опасался увидеть маму в такой позе. Но на фотографиях она смотрится красиво и безобидно.
Фото: instagram.com/valeriya
Фото: instagram.com/gagara1987
Фото: instagram.com/ann_semenovich
Крутое пальто
Типичное мужское фото, это даже не совсем поза. Но сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Поэтому если у мужика есть шикарное пальто, он просто обязан продемонстрировать его миру.
Фото: instagram.com/agutinleonid
Фото: instagram.com/bilanofficial
Фото: instagram.com/danilakozlovsky
Подбородок на ладони
Вернёмся снова к рейтингу популярности. Хотя эта поза уступает первым двум, она тоже достаточно распространена и, возможно, встречается даже чаще, чем «Руки в боки», ведь её используют и мужчины.
Фото: instagram.com/liza_arzamasova
Фото: instagram.com/andreevamashk
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Объятия
Модификация позы «Руки в боки», встречается существенно реже, но всё-таки её можно увидеть довольно часто, пусть и не в каждом Instagram-аккаунте.
Фото: instagram.com/alyonalanskaya
Фото: instagram.com/juliaperesild
Фото: instagram.com/gagara1987
Лотос
Если точнее, его упрощённая версия. Встречается много разных вариаций, больше эта поза распространена у девушек. Примечание: обладательницы хорошей растяжки чаще фотографируются так, ибо и ракурс хороший, и физподготовкой можно похвастаться. Но мужики в пальто всё равно круче.
Фото: instagram.com/klimovagram
Фото: instagram.com/maksimartist
Фото: instagram.com/andreevamashk
На этом семёрка популярных поз для фотографий завершена. Разумеется, это шаблоны, но, как уже говорилось выше, от этого снимки не становятся менее красивыми.
Кстати, ранее мы рассказывали, как избежать второго подбородка на фотографиях. Совет профессионала читайте здесь.