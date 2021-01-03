А у вас есть такое фото? Семь популярных поз для удачных снимков

Удачная фотография – это целое искусство. Потребуются хороший фотоаппарат, подходящий момент, правильное падение света и нужная тень, постобработка и так далее. И, конечно, не обойтись без красивой позы.

Сразу стоит заметить, что их есть великое множество, но также встречаются и шаблонные варианты. И пусть они шаблонные, снимки от этого хуже не становятся. И вот семь поз, в которых, возможно, вы узнаете себя.

Ладонь в волосах

Вероятно, самая популярная поза. Встречаются варианты крупного плана и дальнего. Есть разные дополнительные детали. Но в том или ином виде в почти каждом женском Instagram-аккаунте можно найти такую фотографию.