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Музыканту PSY пришлось извиняться за похудение. Ведь фанаты назвали его поступок предательством

06 февраля 2021 07:44
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Поклонники популярного корейского исполнителя увидели его новое видео и расстроились. По их мнению, музыкант заметно похудел.

Корейский исполнитель Пак Чжэ Сан прославился в 2012 году под псевдонимом PSY. Тогда его песня Gangnam Style звучала буквально отовсюду. Весёлый, немножко пухлый музыкант очаровал людей.

Музыканту PSY пришлось извиняться за похудение. Ведь фанаты назвали его поступок предательством -1

Фото: кадр из клипа Gangnam Style 

Однако совсем недавно Пак Чжэ Сан не на шутку взволновал своих фанатов. Ведь на кадрах нового ролика мужчина выглядит ощутимо стройнее. Некоторые поклонники посчитали это предательством. PSY не хотел, чтобы его фанаты огорчались, поэтому решился на серьёзный поступок.

«Извините, я буду следить за своим весом», – пообещал музыкант.

Музыканту PSY пришлось извиняться за похудение. Ведь фанаты назвали его поступок предательством -4

Фото: instagram.com/42psy42 

Впрочем, другие подписчики не восприняли это слишком серьёзно. Поклонники попросили певца просто следить за здоровьем, ведь для них главное его творчество, а не масса тела.

Музыканту PSY пришлось извиняться за похудение. Ведь фанаты назвали его поступок предательством -7

Фото: instagram.com/42psy42 

Кстати, годом ранее пользователи соцсетей были обеспокоены похудением популярной британской певицы Адель. Сама же исполнительница объяснила это заботой о здоровье – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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