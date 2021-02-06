Музыканту PSY пришлось извиняться за похудение. Ведь фанаты назвали его поступок предательством
Поклонники популярного корейского исполнителя увидели его новое видео и расстроились. По их мнению, музыкант заметно похудел.
Корейский исполнитель Пак Чжэ Сан прославился в 2012 году под псевдонимом PSY. Тогда его песня Gangnam Style звучала буквально отовсюду. Весёлый, немножко пухлый музыкант очаровал людей.
Фото: кадр из клипа Gangnam Style
Однако совсем недавно Пак Чжэ Сан не на шутку взволновал своих фанатов. Ведь на кадрах нового ролика мужчина выглядит ощутимо стройнее. Некоторые поклонники посчитали это предательством. PSY не хотел, чтобы его фанаты огорчались, поэтому решился на серьёзный поступок.
«Извините, я буду следить за своим весом», – пообещал музыкант.
Фото: instagram.com/42psy42
Впрочем, другие подписчики не восприняли это слишком серьёзно. Поклонники попросили певца просто следить за здоровьем, ведь для них главное его творчество, а не масса тела.
Фото: instagram.com/42psy42
Кстати, годом ранее пользователи соцсетей были обеспокоены похудением популярной британской певицы Адель. Сама же исполнительница объяснила это заботой о здоровье – здесь подробнее.