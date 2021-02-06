Музыканту PSY пришлось извиняться за похудение. Ведь фанаты назвали его поступок предательством

Корейский исполнитель Пак Чжэ Сан прославился в 2012 году под псевдонимом PSY. Тогда его песня Gangnam Style звучала буквально отовсюду. Весёлый, немножко пухлый музыкант очаровал людей.

Поклонники популярного корейского исполнителя увидели его новое видео и расстроились. По их мнению, музыкант заметно похудел.

Однако совсем недавно Пак Чжэ Сан не на шутку взволновал своих фанатов. Ведь на кадрах нового ролика мужчина выглядит ощутимо стройнее. Некоторые поклонники посчитали это предательством. PSY не хотел, чтобы его фанаты огорчались, поэтому решился на серьёзный поступок.

«Извините, я буду следить за своим весом», – пообещал музыкант.