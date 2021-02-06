Девушка рассказала, как искала работу. Теперь все знают, у кого надо учиться тёмным искусствам

В 19 лет девушка столкнулась с проблемой трудоустройства. Выход из ситуации она нашла ловкий, но теперь люди не знают: восхищаться или осуждать?

Как сообщает Daily Mail, шесть лет назад 25-летняя Низа Ти из британского города Глазго находилась в поиске работы. В то время девушка не имела профессионального опыта и не знала, как правильно писать резюме.