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Девушка рассказала, как искала работу. Теперь все знают, у кого надо учиться тёмным искусствам

06 февраля 2021 09:30
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В 19 лет девушка столкнулась с проблемой трудоустройства. Выход из ситуации она нашла ловкий, но теперь люди не знают: восхищаться или осуждать? 

Как сообщает Daily Mail, шесть лет назад 25-летняя Низа Ти из британского города Глазго находилась в поиске работы. В то время девушка не имела профессионального опыта и не знала, как правильно писать резюме. 

Девушка рассказала, как искала работу. Теперь все знают, у кого надо учиться тёмным искусствам -1

Фото: twitter.com/aaaanisaxx

Выход из положения Низа нашла простой и гениальный. Она сама разместила вакансию бариста/официантки. Вскоре девушка получила около двухсот писем. Ти выбрала лучшее из них, переделала под себя и начала поиск работы. Разумеется, свою фальшивую вакансию она немедленно удалила. 

Оказалось, что глаз у Низы – алмаз. Разослав своё новое резюме, девушка почти сразу нашла работу. Впрочем, это было шесть лет назад. Сейчас Ти работает в сфере развлечений, а про свою проделку она просто захотела рассказать в Twitter. 

Девушка рассказала, как искала работу. Теперь все знают, у кого надо учиться тёмным искусствам -4

Фото: twitter.com/aaaanisaxx

Некоторые пользователи посчитали поступок девушки очень нечестным, другие – были восхищены её хитростью. В комментариях нашлась и менеджер, которая заверила, что с радостью наняла бы Низу, если бы услышала во время собеседования эту историю. 

Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который столкнулся с проблемами при поиске работы из-за своего возраста. Как он вышел из положения – читайте здесь

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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