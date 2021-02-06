Девушка рассказала, как искала работу. Теперь все знают, у кого надо учиться тёмным искусствам
В 19 лет девушка столкнулась с проблемой трудоустройства. Выход из ситуации она нашла ловкий, но теперь люди не знают: восхищаться или осуждать?
Как сообщает Daily Mail, шесть лет назад 25-летняя Низа Ти из британского города Глазго находилась в поиске работы. В то время девушка не имела профессионального опыта и не знала, как правильно писать резюме.
Фото: twitter.com/aaaanisaxx
Выход из положения Низа нашла простой и гениальный. Она сама разместила вакансию бариста/официантки. Вскоре девушка получила около двухсот писем. Ти выбрала лучшее из них, переделала под себя и начала поиск работы. Разумеется, свою фальшивую вакансию она немедленно удалила.
Оказалось, что глаз у Низы – алмаз. Разослав своё новое резюме, девушка почти сразу нашла работу. Впрочем, это было шесть лет назад. Сейчас Ти работает в сфере развлечений, а про свою проделку она просто захотела рассказать в Twitter.
Фото: twitter.com/aaaanisaxx
Некоторые пользователи посчитали поступок девушки очень нечестным, другие – были восхищены её хитростью. В комментариях нашлась и менеджер, которая заверила, что с радостью наняла бы Низу, если бы услышала во время собеседования эту историю.
Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который столкнулся с проблемами при поиске работы из-за своего возраста. Как он вышел из положения – читайте здесь.