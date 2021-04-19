Внешняя особенность может стать визитной карточкой. Как справиться с непринятием своего тела?

В красивом теле – здоровый дух. А коль наоборот – еле-еле и душа в немилом теле. Так уж заведено в психологии: нравишься своему отражению в зеркале – привлекаешь и окружающих. Замкнутый круг. Искать в себе изъяны отнюдь не женское занятие. Неприязнь к своему телу испытывают миллионы.

Наталья Евтихова, психолог:

Нос не тот, уши не те, ноги, руки – чего только не придумают. Это как отторжение части себя. Вы так подсознательно, неосознанно делаете себя инвалидом. Женщина очень худая, она надевает на себя много какой-то одежды, чтобы спрятать это, при этом она может быть хрупкой, изящной и многим это нравится.

Слово – не воробей. Порой нечаянно брошенная фраза или колкое оценочное замечание может пошатнуть устоявшееся представление о себе. Вот откуда растут ноги у беспочвенных комплексов. Наталья Евтихова:

Маленькие дети. Они родились, бегают чумазые, потом социум начинает говорить: ты не такой. Особенно подростковый возраст, для подростков внешность – очень уязвимая зона. Когда в школе учителя либо родители, либо первая любовь, симпатия сказали, что у тебя что-то не то – это очень сильно заседает как такая психологическая травма.

90-60-90. Навязанные в начале нулевых стандарты красоты уже давно канули в Лету, а шлейф их последствий до сих пор выветривается.

Наталья Евтихова:

Есть навязанный стандарт, женщина себя под него подгоняет, считая, что как только она станет вот этим стандартом, у нее будут отношения, счастье, любовь, признание, восторг, карьера, а всего этого может не случиться, потому что это не связано, а связано это с уверенностью в себе. Современная индустрия красоты уверенно берет курс на бодипозитив, стараясь запатентовать индивидуальность. И каждая внешняя особенность человека сегодня становится его визитной карточкой. Наталья Евтихова:

Принять, что это непоправимо, называется принятие ситуации. Потом перестроить свою психику так, что мы считаем, что это некая изюминка и нести это очень естественно. У меня была клиентка, у которой был действительно внешний дефект и он непоправим. Она очень боялась знакомиться с мужчинами. Я говорю: «Понимаешь, тот мужчина, который твой, не заметит этот дефект. Он его видит, но не считает его дефектом». Она сейчас замужем, родила ребенка и очень счастлива с очень красивым, внимательным и достойным мужчиной, когда дала себе это право.