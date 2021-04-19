Внешняя особенность может стать визитной карточкой. Как справиться с непринятием своего тела?
В красивом теле – здоровый дух. А коль наоборот – еле-еле и душа в немилом теле. Так уж заведено в психологии: нравишься своему отражению в зеркале – привлекаешь и окружающих. Замкнутый круг. Искать в себе изъяны отнюдь не женское занятие. Неприязнь к своему телу испытывают миллионы.
Наталья Евтихова, психолог:
Нос не тот, уши не те, ноги, руки – чего только не придумают. Это как отторжение части себя. Вы так подсознательно, неосознанно делаете себя инвалидом. Женщина очень худая, она надевает на себя много какой-то одежды, чтобы спрятать это, при этом она может быть хрупкой, изящной и многим это нравится.
Слово – не воробей. Порой нечаянно брошенная фраза или колкое оценочное замечание может пошатнуть устоявшееся представление о себе. Вот откуда растут ноги у беспочвенных комплексов.
Наталья Евтихова:
Маленькие дети. Они родились, бегают чумазые, потом социум начинает говорить: ты не такой. Особенно подростковый возраст, для подростков внешность – очень уязвимая зона. Когда в школе учителя либо родители, либо первая любовь, симпатия сказали, что у тебя что-то не то – это очень сильно заседает как такая психологическая травма.
90-60-90. Навязанные в начале нулевых стандарты красоты уже давно канули в Лету, а шлейф их последствий до сих пор выветривается.
Наталья Евтихова:
Есть навязанный стандарт, женщина себя под него подгоняет, считая, что как только она станет вот этим стандартом, у нее будут отношения, счастье, любовь, признание, восторг, карьера, а всего этого может не случиться, потому что это не связано, а связано это с уверенностью в себе.
Современная индустрия красоты уверенно берет курс на бодипозитив, стараясь запатентовать индивидуальность. И каждая внешняя особенность человека сегодня становится его визитной карточкой.
Наталья Евтихова:
Принять, что это непоправимо, называется принятие ситуации. Потом перестроить свою психику так, что мы считаем, что это некая изюминка и нести это очень естественно. У меня была клиентка, у которой был действительно внешний дефект и он непоправим. Она очень боялась знакомиться с мужчинами. Я говорю: «Понимаешь, тот мужчина, который твой, не заметит этот дефект. Он его видит, но не считает его дефектом». Она сейчас замужем, родила ребенка и очень счастлива с очень красивым, внимательным и достойным мужчиной, когда дала себе это право.
Но бывает и так, что за обидой на свое тело скрывается эпицентр других сердечных ран.
Наталья Евтихова:
Тело – это ж предъявить себя в социум, это то, что мы видим сразу. А когда человек не любит себя, то что внутри, ему сложно предъявить, либо он должен себя безумно украшать до того момента, чтобы замаскировать эту боль. То, что человек довольный собой, уверенный, он не парится, какая у него внешность, он просто предъявляет себя миру.